Altro colpo a centrocampo: Allegri visto insieme a McKennie | Scelto il fedelissimo bianconero

Massimiliano Allegri sta costruendo il nuovo Milan: in arrivo dalla Juventus il suo fedelissimo centrocampista

Il Milan sembra stia seguendo le stesse orme del Napoli della scorsa stagione. Sono tante le similitudini tra le due rose, entrambe hanno avuto una stagione totalmente fallimentare in ogni competizione ed entrambe sono ripartire da un leader vincente ed italiano.

I partenopei sono riusciti nel giro di una stagione a vincere lo Scudetto e chissà se i rossoneri li emuleranno con Massimiliano Allegri in panchina. La sua scelta è stata criticata ma era proprio un uomo dalle sue caratteristiche ciò che serviva attualmente al Diavolo.

Basta sperimentare, c’è bisogno di certezze a cui ancorarsi. Ed il curriculum del tecnico toscano parla da sè, non ha bisogno di presentazioni, anche e proprio per il suo passato in rossonero ma soprattutto per la sua voglia di rivalsa.

Lui, come il club stesso ha voglia di rimettersi in gioco ed in discussione, per dimostrare che ha ancora tanto da dare. E nel club 7 volte Campione d’Europa, ad oggi c’è tanto da fare, ed in fretta se si ha realmente intenzione di conquistare i tifosi.

Ritornare grandi

Il motore e la nuova identità del Milan si basano dunque sull’esperienza. E’ da essa che bisogna ripartire per far tornare la società grande e dove gli spetta, ossia ai vertici del calcio italiano ed europeo, dove siamo sempre stati abituati a vederla.

Sistemata ed organizzata la dirigenza e la panchina, tocca alla rosa che scenderà in campo. Allegri ha già diramato la lista dei suoi acquisti e tra questi spunta un fedelissimo che ha allenato per svariate stagioni alla Juventus, ossia Weston Mckennie.

Da bianconero a rossonero

I due si sono rivisti dopo mesi. Sono stati pizzicati, insieme a Timothy Weah, durante un evento sportivo a Torino. Un utente ha pubblicato lo scatto sul social X, che li ritraeva sorridenti, scatenando una forte nostalgia ai tifosi della Vecchia Signora, a cui mancano quei tempi dopo l’annata disastrosa sotto la gestione di Thiago Motta.

Che ci facevano insieme? C’era anche Giorgio Chiellini, tutti riuniti a ricordare probabilmente le tante stagioni vissute insieme e di come la mano del tecnico livornese sia stata fondamentale per la loro ascesa. Fu proprio Allegri a lanciarli ed a reintegrarli, soprattutto McKennie, che ha avuto le sue miglior stagioni proprio sotto la sua guida e chissà se avranno parlato di Milan dato che i rossoneri sono alla ricerca di un centrocampista e lo statunitense di una nuova destinazione.