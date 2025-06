Maignan, grazie di tutto: il Milan ha già il sostituto | Tare ritorna a Roma per chiudere l’affare

Maignan è solamente un ricordo dell’AC Milan: Tare scatenato, ha già trovato il sostituto da portare a Milanello

La stagione del Milan è stata così fallimentare che non ha lasciata altra scelta alla dirigenza. Le tante batoste non sono state per nulla digerite, facendo si che fosse arrivato per i rossoneri il tempo di rifondare, per l’ennesima volta.

E così è stato dato il via al rinnovamento totale della rosa, partendo paradossalmente proprio dai top player. Fuori Tijjani Reijnders al Manchester City per un totale di 70 milioni di euro, fuori Theo Hernandez per circa 35 e fuori Mike Maignan sui 25 totali.

Che l’olandese fosse venduto per far cassa, data la mancata qualificazione alla prossima edizione di Champions League, si sapeva. Che il terzino francese non rinnovasse era chiaro già da mesi ma nessuno si aspettava che toccasse anche all’ex portiere del Lille.

E’ pur vero che il suo rendimento è drasticamente calato questa stagione ma sino ad ora c’erano stati segnali più che positivi per un suo rinnovo contrattuale. Ed invece è oramai ufficiale che le strade si separeranno e che il classe 1995 lascerà il club.

In Premier League

Una notizia che ha fatto andare i tifosi su tutte le furie, soprattutto dopo le recenti dichiaraizioni di Giorgio Furlani, dirigente sportivo del Milan. Aveva sostenuto che il club non avesse intenzione di cedere nessuna pedina in estate ma siamo solamente agli inizi di Giugno ed è già stata fatta tabula rasa.

Maignan, molto probabilmente seguirà Reijnders. Anche lui andrà in Premier League, ma non a Manchester, bensì a Londra, sponda Chelsea. I Blues non hanno ancora formalizzato un’offerta ufficiale ma l’estremo difensore è una specifica richiesta di Enzo Maresca, motivo per cui l’operazione si farà.

Caccia al sostituto

Nel mentre avanza con ottimismo la trattativa per la sua cessione, Igli Tare, recentemente nominato come nuovo DS rossonero, è già alla caccia del suo sostituto. Sono tanti i nomi in cima alla lista ma c’è uno che piace più di tutti e che attualmente milita in una delle due squadre della Capitale.

Parliamo di Mile Svilar, nominato in quest’annata come il miglior portiere della Serie A. Secondo la Gazzetta dello Sport, attualmente il suo rinnovo è in stand-by, una situazione favorevole per il Milan che sarebbe pronto ad inserirsi per acquistarlo a titolo definitivo. Nelle prossime ore ci saranno nuovi risvolti in merito ma una cosa è certa: per i tifosi del Diavolo sarà un’estate lunghissima.