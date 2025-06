Era il pallino di Silvio Berlusconi, ora arriva “a zero” dal Real Madrid | Lo ha convinto Allegri in persona

E’ stata decisiva la chiamata di Allegri, è già atteso a Milanello: è pronto a vestirsi di rossonero il sogno di Berlusconi

Il Milan è conosciuto in tutto il mondo per la sua gloriosa storia, soprattutto quella scritta nell’era del Presidente Silvio Berlusconi. Con lui hanno vinto di tutto, tant’è che hanno alzato al cielo circa 30 trofei durante la sua carica.

Il percorso di questo club è fatto di inestimabili vittorie, conquistate sul campo dai più grandi campioni della storia di questo sport. Quasi tutti i migliori hanno vestito la maglia rossonera, tant’è che nella maggioranza degli XI All- time figurano svariati profili che hanno giocato nel Diavolo.

Berlusconi era disposto a tutto per far crescere il suo Milan, non esistevano cifre. Nonostante ciò però non sempre è riuscito a portare a Milanello i calciatori che desiderava, soprattutto uno, che si è rivelato negli anni uno dei migliori di sempre nel suo ruolo.

Tuttavia, ad oggi, questo sogno potrebbe divenire finalmente realtà. Secondo gli ultimissimi rumours, la trattativa è stata avviata e mancano gli ultimi dettagli prima di poter assistere realmente al suo talento e alla sua classe sprigionata nel rettangolo verde dello Stadio di San Siro.

Allegri l’ha chiamato

Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoenri, non ha esitato un attimo a dar il via alla negoziazione una volta saputo il suo nome. Il calciatore era già stato un obiettivo del club circa un decennio fa ma adesso il suo contratto al Real Madrid è terminato e potrà finalmente indossare la casacca che ha sempre desiderato da bambino.

Parliamo di Luka Modric, il numero 10 dei Blancos e della Nazionale croata, nonchè vincitore del Pallone d’Oro. La sua avventura al Real Madrid è arrivata al capolinea ma nonostante la sua età non è ancora pronto a dire addio al calcio europeo, motivo per cui è alla ricerca di una nuova destinazione.

Sogno Milan

Tra le varie società interessate a lui, chi è in pole è proprio il Milan, dato che entrambi si cercano e si vogliono da svariati anni. La Gazzetta dello Sport lo riferisce proprio nel suo nuovo articolo in prima pagina, intitolato “Sogno Milan, Modric al Max”, spiegando come sia il croato la scelta primaria per rinforzare il centrocampo rossonero.

Seppur a 40 anni e fisicamente non è più lo stesso, parliamo sempre di un giocatore di una caratura mondiale. Oltretutto il fatto che il Milan giochi solamente le competizioni Nazionali, Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, può essergli d’aiuto per gestire al meglio le sue energie. Si attendono nuovi risvolti in merito alla vicenda ma le parti sembrano esser vicinissime: a Milano è pronto ad approdare chi nel 2018 è stato nominato il più forte calciatore dell’anno.