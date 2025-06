Non voglio sentire ragioni: Allegri richiama in società IL CAPITANO | Cardinale costretto a tornare sui suoi passi

Per far ritornare grande il Milan, Cardinale si è dovuto arrendere: Allegri non aspetta altro tempo, richiama il Capitano

Il Milan di Gerry Cardinale è pronto all’ennesima rivoluzione. Dopo un anno travagliatissimo, svariati calciatori cambiati e due allenatori esonerati, è arrivato il momento di creare un progetto solido e a lungo termine che miri a costruire il futuro del club.

La proprietà ha dunque deciso di ripartire disegnando ex novo l’intero organigramma dirigenziale. Tornano dunque Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada ai loro rispettivi ruoli di capo della contabilità e di capo scout ed arriva Igli Tare come nuovo dirigente.

Un chiaro segnale che non bisogna lavorare più come singoli ma come un unico gruppo. Ed è questo il motivo per cui hanno ingaggiato Massimiliano Allegri, con l’idea che possa creare nuovamente la forte unione nello spogliatoio che ha contraddistinto i rossoneri nelle ultime stagioni.

Per il mister livorsene si tratta di un ritorno. Prima della doppia parentesi alla Juventus allenò proprio il Diavolo e vinse una Supercoppa Italiana ed uno Scudetto, due trofei che i tifosi vorrebbero tornare ad alzare quanto prima.

Decisioni forti

Non solo l’ex Cagliari, un’altra figura che ha scritto la storia di questa società è in procinto di rientrare a Milanello. Questo perchè l’obiettivo è inserire una persona di spessore che conosca le radici storiche del club e le insegni a coloro i quali scendono in campo.

Oltre a questa funzione rappresenterebbe il perfetto mediatore tra allenatore e dirigenza. In tal modo riesce a comunicare in maniera rapida con chiunque faccia parte del club 7 volte Campione d’Europa e indirizzarli verso un traguardo in comune.

Cardinale deve arrendersi

Il profilo adatto è già stato trovato e la trattativa è già in stato avanzatissimo. Nessuno come lui ad oggi può ricoprire meglio questo ruolo, dato che parliamo di chi questa maglia l’ha vestita per centinaia di partite e con la quale ha vinto di tutto e più volte.

Si tratta di Massimo Ambrosini, ex Capitano del Milan ed attuale opinionista di DAZN. Qualche giorno fa l’ex centrocampista è difatti stato paparazzato a Casa Milan, dove si vocifera abbia avuto un incontro con l’attuale proprietà. D’altronde lui non ha mai nascosto l’intrinseco legame che ha con il Milan e la voglia di portarlo in alto come lui ha già fatto da calciatore. Si attendono nuovi risvolti per comprendere appieno quale sarà il suo ruolo ma una cosa è chiara: sembra che RedBird abbia finalmente capito in quale direzione andare.