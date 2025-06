Clamoroso Pogba, “The last dance” con Massimiliano Allegri: lo ha chiesto alla società

Pogba può essere allenato di nuovo da Max Allegri, il tecnico sta per proporlo al Milan, Tare prende tempo prima di decidere

Max Allegri ha deciso di tornare sulla panchina del Milan dopo undici anni dalla sua prima esperienza al timone del Diavolo e dopo una pausa post esonero dalla Juventus. Il mister toscano pare intenzionato a inserire nell’organico alcuni giocatori che ha già allenato e che ritiene funzionali al progetto.

Nel mirino del Milan ci sono Federico Chiesa, desideroso di maggiore spazio dopo una stagione anonima in Premier League, e Adrien Rabiot, che si è detto pronto a seguire l’allenatore che lo ha fatto rendere al massimo delle sue potenzialità, scoprendone anche doti realizzative prima inespresse.

Insieme a loro, è più che un’ipotesi il possibile approdo a Milanello di Paul Pogba, lontano parente del giocatore straripante in mezzo al campo che ha fatto le fortune della Juventus e della Nazionale francese lo scorso decennio.

Allo stesso tempo, però, Pogba potrebbe risultare prezioso nelle rotazioni del mister, nelle dinamiche di una stagione tosta, anche senza la partecipazione alle coppe europee e con seconde linee che faranno la differenza.

Il campione francese confida in Allegri per tornare protagonista in mezzo al campo

Pogba ha bisogno di un mister che gli dia fiducia e lo faccia sentire al centro del progetto e chi più di Allegri che ha accettato la sfida di riportare in alto una squadra che non ha centrato la qualificazione a nessuna coppa europea per la prossima stagione.

Un Milan che lascerà partire alcuni pezzi pregiati della sua rosa, con uno spogliatoio che vedrà diversi volti nuovi, per portare entusiasmo e nuove motivazioni.

Non solo il Milan, Pogba è nel mirino di un club di Ligue 1

Intanto Pogba è stato accostato al Monaco, un’altra possibile destinazione che il transalpino sta valutando. Al momento nessuna proposta concreta ma solo un sondaggio da parte del club di Montecarlo.

Resta la suggestione di un suo ritorno in Italia, in una Serie A che lo ha visto consacrarsi come uno dei centrocampisti più talentuosi della sua generazione e che ha assistito al punto più basso della sua parentesi calcistica, con una squalifica che ha avuto delle serie ripercussioni lavorative.