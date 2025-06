Vi ricordate Kalulu? Ci dovete un favore: Allegri fa spesa alla Juve | Via libera allo scambio

Il Milan bussa alla porta della Juventus, ha messo nel mirino un bianconero e si augura uno sconto dopo l’operazione Kalulu

Dopo aver concluso il campionato all’ottavo posto e non avere centrato la qualificazione per nessuna coppa europea, il Milan è ripartito con il ritorno in panchina di Max Allegri, undici anni dopo l’esonero. Il tecnico livornese ha sposato di nuovo il progetto rossonero, convinto di potere riportare entusiasmo nella piazza.

L’organico sarà in parte smantellato, con l’obiettivo di inserire profili che possano creare la giusta alchimia all’interno dello spogliatoio e competere per i vertici, approfittando di un calendario meno intasato, come è capitato al Napoli questa stagione.

A un passo la cessione di Reijnders al Manchester City che porterà 75 milioni nelle casse del club lombardo, con una ricca plusvalenza dettata anche dall’ottimo rendimento che il centrocampista olandese ha avuto negli ultimi mesi.

Ed è destinato a lasciare Milanello anche Theo Hernandez, il cui contratto è in scadenza nel 2026. Il terzino francese ha un accordo di massima con l’Al-Hilal, società araba che sta trattando per portare Simone Inzaghi in panchina.

Allegri ha chiesto un giocatore della Juventus per sostituire il top player che ha lasciato Milano

La trattativa è a buon punto e il laterale può partire per una cifra intorno ai 35 milioni, con un ingaggio di 10 milioni a stagione. Come sostituto, Allegri avrebbe fatto il nome di Andrea Cambiaso, che ha allenato a Torino e che è un profilo molto gradito anche al direttore sportivo Igli Tare.

La Juventus, che dovrebbe confermare Igor Tudor, chiede 50 milioni e apre alla cessione dell’esterno azzurro, che ha perso il posto da titolare nell’ultima parte di campionato.

Tra Milan e Juventus si torna a parlare di mercato dopo l’operazione Kalulu

Il Milan, dal canto suo, chiede uno sconto dopo il favore che ha fatto alla Juventus la scorsa estate, quando ha concesso il prestito di Pierre Kalulu, che sarà riscattato a breve dalla dirigenza bianconera.

I due club si dovranno incontrare per parlare del destino del centrale e sarà l’occasione per capire se ci sono le condizioni per imbastire anche la trattativa che porterebbe Cambiaso a Milano. Uno scenario di mercato da tenere in considerazione, data la stima tra l’allenatore e il giocatore.