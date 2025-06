Questa è la cessione più dolorosa: Simone Inzaghi vuole Theo Hernandez | Tifosi in rivolta

Il terzino francese in uscita potrebbe seguire Inzaghi e puntare alla Champions: a Milano però si spinge per un no.

È sicuramente ancora viva e cocente la delusione dei tifosi nerazzurri per la pesante sconfitta di Monaco contro il Paris Saint Germain.

Dopo una stagione che prometteva la possibilità di fare il Triplete, il club del Presidente Marotta ha concluso addirittura con zero titoli (con ancora però il Mondiale per Club da disputare).

Una delusione condivisa anche dal Milan che si butterà a capofitto sul mercato dopo l’arrivo di Allegri.

Ma potrebbe esserci già da subito un cambio di casacca importante in casa rossonera, con Theo Hernandez che potrebbe essere il compagno di viaggio di Inzaghi.

Una nuova avventura per il francese

Gli indizi ci sono tutti: la notte di Monaco ha regalato al PSG la sua prima Champions, ma è stata anche l’inizio di un possibile domino che potrebbe partire dall’addio di Simone Inzaghi all’Inter. L’allenatore piacentino è finito nel mirino dell’Al Hilal e starebbe valutando proprio in queste ore la faraonica offerta da parte del club saudita per andare in Arabia e restare almeno due anni.

Ma nelle ultime ore è arrivata un’indiscrezione clamorosa che infiamma il mercato: il presidente dell’Al Hilal, Fahad Bin Nafel sarebbe volato a Parigi da Riad per chiudere alcuni colpi di mercato, ovviamente, faraonici. Tra questi ci sarebbe anche Theo Hernandez, considerato in uscita dal Milan e obiettivo numero uno per la squadra seconda classificata nella Saudi Pro League 2024-2025.

Ore decisive

Dunque Bin Nafel è pronto a mettere sul piatto milioni di euro per portare a casa non solo il tecnico italiano – tra i più richiesti in Europa dopo l’ottimo lavoro fatto con l’Inter – ma anche il terzino francese, tra i gioielli di un Milan che però non riesce più a vincere. Il tutto per rinforzare una rosa già importante in cui militano Cancelo, Koulibaly e Sergej Milinkovic Savic e puntare a vincere la Champions League asiatica con un allenatore ormai espertissimo nelle competizioni importanti.

Per convincere i due a mettere nero su bianco, il club saudita metterà sul piatto un’offerta di 18 milioni di euro a stagione per Hernandez e 15 per l’allenatore dell’Inter. Una vera svolta di mercato non molto gradita ai tifosi rossoneri e nerazzurri e che segnerebbe sicuramente un nuovo inizio per entrambi i club.