Dovete riportarlo immediatamente a Milanello | La prima richiesta di Allegri per Tare: è un ex

Il tecnico lo vuole subito in squadra: ora Tare ha già un compito da svolgere in poco tempo.

Massimiliano Allegri dovrebbe essere l’allenatore del Milan nella prossima stagione.

Tutto fa pensare che il tecnico toscano tornerà a Milano per guidare una squadra ferita nell’orgoglio – quest’anno non è arrivata né la qualificazione alle Coppe europee e nemmeno la vittoria della Coppa Italia – ma che ha voglia di riscatto.

Tuttavia l’ex allenatore della Juventus ha richiesto garanzie per il futuro, facendo già una prima richiesta di mercato.

Ora la palla passa a Tare che dovrà fare di tutto per riportare il giocatore a Milanello.

Nuovo allenatore, nuove mosse di mercato

Se dovesse davvero concretizzarsi l’ipotesi Allegri – le possibilità sono sempre maggiori di ora in ora – il nuovo Ds dovrà sedersi al tavolo con il nuovo tecnico e mettersi al lavoro fin da subito per rinforzare la rosa, adattandola alle esigenze dell’allenatore. Allegri ama avere dei jolly tattici in rosa e per questo potrebbe spingere per il ritorno a Milano di Alexis Saelemaekers che in questi anni ha dimostrato di avere delle qualità ben sopra la media.

La dirigenza rossonera lo avrebbe bloccato e non sarebbe disposta ad una trattativa con la Roma per una sua eventuale cessione a titolo definitivo. Il francese sarebbe utilissimo nel mazziere dell’allenatore toscano, il quale vorrebbe avere la possibilità di scegliere in corso d’opera chi far entrare per spaccare la partita: qualità queste che Saelemaekers ha sempre dimostrato di avere.

Come cambia il Milan

Se davvero Allegri dovesse sedersi sulla panchina della squadra milanese si punterà con ogni probabilità al cambio di modulo, passando ad un 4-2-3-1 o ad un 3-4-1-2 tanto amato dal tecnico toscano. Il suo arrivo dovrebbe blindare la permanenza di Rafa Leao, visto come un punto fermo del nuovo Milan, magari da valorizzare in un ruolo diverso, come seconda punta dietro Gimenez.

Si ripartirà poi a centrocampo con Tijjani Reijnders e Loftus Cheek, molto simile come caratteristiche a Rabiot e probabile perno del centrocampo rossonero di Allegri. Non sono esclusi ovviamente nuovi acquisti, con Samuele Ricci in pole e Caprile come vice Maignan.