Scambio con Theo Hernandez in Arabia Saudita: la prima scelta di Igli Tare

Il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere in Arabia, Igli Tare ha individuato il degno sostituto del francese

A 27 anni, Theo Hernandez è al giro di boa della sua carriera. Il terzino ha un contratto in scadenza nel 2026 con il Milan e non ci sono i presupposti per il suo prolungamento. Nonostante alcune prestazioni di alto livello, alcuni comportamenti indisponenti e la mancanza di continuità di rendimento fanno propendere per la conclusione della sua parentesi in rossonero, iniziata nel 2019.

Il Milan confida di fare cassa dalla sua cessione e investire i milioni conseguenti per ritoccare altre zone del campo. Con la nomina di Igli Tare come direttore sportivo e l’addio quasi certo di Conceicao in panchina, all’orizzonte vi è un nuovo ciclo.

Dopo il mancato approdo alle coppe europee, il fallimento della stagione appena terminata è ufficiale e per ripartire di slancio la scelta più logica è quella di ricostruire dalle fondamenta un organico che non si è espresso al massimo delle proprie potenzialità.

E sul banco degli imputati non può non esserci il talento transalpino che ha dimostrato giocate fuori dal comune e che sembra arrivato al capolinea della sua lunga esperienza in serie A.

Theo Hernandez potrebbe continuare la sua carriera in Arabia

Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’Al Hilal, club dell’Arabia Saudita, sarebbe interessato a lui e potrebbe avanzare un’offerta congrua alle richieste economiche del Milan.

I rossoneri, dal canto loro, devono individuare un degno sostituto, oltre a dare fiducia ad Alex Jimenez, prospetto dell’Under 23 che ha trovato spazio nell’undici titolare in diverse partite negli ultimi mesi.

Igli Tare ha le idee chiare su come sostituire Theo Hernandez

Il nome avanzato nelle ultime ore per ricoprire il posto lasciato vacante da Theo è quello di Junior Firpo, terzino 28enne del Leeds United, appena promosso in Premier League. L’ex giocatore del Barcellona è ora svincolato dal club inglese e potrebbe rappresentare un’opzione più che vantaggiosa per migliorare la fascia sinistra in estate.

Una scommessa che non stuzzica la curva ma che dovrà dimostrare sul campo di meritarsi la stima della piazza. Una suggestione concreta di mercato per un colpo a parametro zero che consentirebbe anche di ridurre il monte ingaggi della rosa.