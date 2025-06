Donnarumma al posto di Maignan: altro che Inter | L’agente era in sede a Milano “Tutto possibile”

Non ha intenzione di tradire il club che l’ha lanciato ma vuole tornare a salvarlo: scartata l’Inter, Donnarumma arriva dai rossoneri

Sono ore caldissime per quello che è il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Paris Saint-Germain e Capitano della Nazionale Italiana si sta guardando intorno dato il suo contratto in scadenza a Giugno 2026, con l’obiettivo di scegliere quella che sarà la sua prossima destinazione.

Ha parlato di ciò proprio durante la conferenza stampa in vista del doppio impegno di qualificazione ai Mondiali, che vedrà gli Azzurri affrontare Norvegia e Moldova. Un’occasione da non perdere per l’Italia e per lui, che non partecipa alla più importante competizione di questo sport dal lontano 2014.

A lanciare il campanello d’allarme è come la trattativa con il club francese si sta evolvendo. Dopo mesi, non sembrano esserci ancora stati contatti tra le parti, un chiaro segnale che sarà difficile confermare la sua permanenza anche il prossimo anno nella capitale della Francia.

Non sarebbe un problema per lui trovare una nuova squadra, gli estimatori non mancano di certo. E’ considerato tra i migliori al mondo nel suo ruolo, soprattutto in seguito alla straordinaria stagione trascorsa che l’ha visto vincere tutto da assoluto protagonista.

Miglior momento della sua carriera

Lo stesso classe 1999 ha spiegato che, insieme a quello di Euro 2020, sta vivendo il miglior momento della sua carriera. Ha difatti chiarito di aver finalmente trovato quell’equilibrio psicofisico che gli mancava, riuscendo così a performare a livelli altissimi e ad essere costante in tutte le competizioni.

Non a caso i 4 trofei vinti, ossia Ligue 1, Coupe de France, le Trophée des Champions e la Champions League portano tutti la sua firma. E’ riuscito finalmente a consacrarsi e ad esprimere il suo pieno potenziale, facendo ritirare tutti i pessimi giudizi sul suo conto maturati nel corso degli ultimi anni.

Torna a casa

Il suo procuratore, Enzo Raiola, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva riguardo il futuro del suo assistito. Ha detto che stanno valutando le tantissime offerte arrivate e che non escludono l’interesse da parte dei top club italiani, tra cui il Milan, alla ricerca di un nuovo portiere dato l’oramai addio certo di Mike Maignan.

Il francese, protagonista dello Scudetto vinto dal Diavolo nell’annata 2021/2022 ha calato nettamente il suo rendimento in maglia rossonera. Con il contratto in scadenza la prossima stagione, RedBird ha deciso di cederlo e di affidare i pali ad un nuovo estremo difensore, con il nome di Donnarumma in cima alla lista. Per il momento il club ha contattato il calciatore e l’agente, si attendono nuovi risvolti per capire se Gigio tornerà da dove tutto è iniziato.