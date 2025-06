“Voglio fare il grande salto al Milan”: tradimento bianconero, il difensore scegliere i rossoneri

Il giocatore bianconero ha aperto al trasferimento al Milan, i tifosi non l’hanno presa bene, il difensore sarà a disposizione di Allegri

Dopo avere risolto il nodo delle panchine, i club di Serie A sono alle prese con la pianificazione della prossima stagione. Ci sono diversi giocatori che pensano a cambiare casacca e tra questi vi è un difensore che è stato protagonista dell’ultimo campionato.

I reparti arretrati subiranno delle modifiche. L’Inter saluterà qualche senatore, tra Mattia Darmian e Francesco Acerbi. La Juventus avrà di nuovo a disposizione Gleison Bremer e dovrebbe riscattare Pierre Kalulu.

Il Milan riparte da Max Allegri e cerca nuovi interpreti, dopo la quasi certa partenza di Theo Hernandez e quella probabile di Tomori. I rossoneri puntano su profili di prospettiva che hanno già esperienze pregresse in Italia, in modo da evitare un periodo di ambientamento.

Il tecnico livornese ritiene molto importante la fase difensiva e ha chiesto alla dirigenza di potere contare su un undici titolare di livello per potere competere per i vertici, approfittando dell’assenza di competizioni europee per puntare tutto sul campionato.

Il difensore bianconero vuole approdare in una Big di serie A, il Milan lo tenta

Uno dei nomi in lizza per vestire la maglia del Milan è quello di Jaka Bijol. Il centrale sloveno è uno dei leader dell’Udinese, reduce da un’annata positiva con una salvezza centrata con largo anticipo.

In una recente intervista ha dichiarato di volere lasciare i friulani. A 26 anni si sente pronto per il grande salto. Ha risposto all’interessamento del Milan con parole di elogio nei confronti del club lombardo, definito da lui come una grande squadra.

Un Milan che si rinnova per tornare a puntare in alto

Il giocatore è valutato circa 20 milioni, un colpo che consentirebbe di sistemare la retroguardia, con l’estrema affidabilità che ha dimostrato durante la sua permanenza a Udine.

Un usato sicuro per Allegri che si prepara a rivoluzionare la mediana con Luka Modric e uno tra Adrien Rabiot e Guendouzi. Novità previste anche sugli esterni, con Federico Chiesa in pole position data la sua volontà di tornare in Italia per ritrovare la maglia azzurra ed essere convocato per l’eventuale Mondiale del prossimo anno.