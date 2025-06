Milan, il nuovo portiere arriva gratis: capolavoro di Tare | Non ha sborsato un euro

Son bastati pochi giorni per dimostrare di che pasta è fatto: Tare ha già preso il nuovo portiere, il club non sborserà un euro

E’ stato annunciato da pochissimo ma Igli Tare sta già lasciando la sua impronta all’interno del club rossonero. E’ lui l’uomo prescelto a guidare la rivoluzione che sta coinvolgendo il Milan in queste settimane, che ha come obiettivo quello di far partire un nuovo ciclo.

Seppur forte ed a sorpresa, la decisione del Diavolo è stata quella di vendere tutti i top. Serve una ventata d’aria fresca e nuove motivazioni per ritornare a lottare per i vertici del calcio italiano ed europeo, motivo per cui ha deciso di cedere Maignan, Theo, Reijnders e Leao.

Mentre per il terzino francese e l’ala portoghese sono ancora in corso valutazioni, l’olandese ha già firmato per il Manchester City mentre l’estremo difensore è ad un passo dal Chelsea. Fatali per lui le ultime due stagioni sottotono, che hanno portato la società a decidere di non rinnovarlo.

All’alba dei 30 anni e con il contratto in scadenza, la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. I Blues sino ad ora sono arrivati a 15 ma il Milan conta di chiudere quantomeno a 20, così’ da aumentare il proprio budget da reinvestire nell’undici titolare.

Ore caldissime

Come riferito da TuttoSport sono ore caldissime per il suo futuro. I rossoneri sono in attesa di un rilancio da parte dei neo campioni della Conference League, che dovranno sbrigarsi se vogliono il portiere della Francia a loro disposizione per il Mondiale per Club.

Massimiliano Allegri vorrebbe tenerlo, ma il classe 1995 ha voglia di cambiare squadra e lo ha già comunicato. E’ caccia dunque al sostituto, con tanti nomi sulla lista ma il primo su tutti è Mile Svilar, portiere della Roma nominato come miglior giocatore nel suo ruolo nella stagione appena terminata.

Arriva gratis

E’ il serbo il prescelto. Gli agenti del classe 1999 hanno già incontrato Tare, che gli ha offerto un quinquennale da 3,3 milioni di euro netti a stagione, la stessa cifra che hanno chiesto al club giallorosso che però non sembra disposta a raggiungere.

L’ipotesi di un rinnovo è dunque ancora lontana, motivo per cui il Milan si è già inserito nella trattativa. L’unico nodo resta il cartellino data l’elevata richiesta della squadra della Capitale, ecco perchè i rossoneri hanno intenzione di offrire come conguaglio Alexis Saelemaekers, che ha trascorso l’ultima stagione proprio in prestito alla Roma e concludere l’operazione. Si attendono nuovi risvolti ma vedendo l’andazzo una cosa è certa: ad Agosto vedremo una rosa totalmente ex novo.