Allegri ha il suo uomo per la fascia: “Ha chiesto De Sciglio alla società” | Tifosi impazziti sui social

I tifosi sui social non potevano credere alla notizia: Allegri ha deciso su chi puntare, ha scelto Mattia De Sciglio

Chissà se Massimiliano Allegri era a conoscenza della situazione in cui si sarebbe ritrovato al Milan. E’ questa la domanda che si pongono in molti, dato che tutto ad un tratto i rossoneri si sono ritrovati a dire addio ai pezzi più pregiati della loro rosa.

E’ ufficiale il trasferimento di Reijnders al Manchester City ed in fase di finalizzazione quelli di Maignan al Chelsea e Leao al Bayern. A questi si aggiunge Theo tra l’Arabia e la Spagna e Walker che non verrà riscattato: una vera e propria rivoluzione.

Per sostituire l’olandese il Diavolo sta chiudendo Modric, per sostituire l’estremo difensore sta trattando Svilar. Non è ancora chiaro su chi virerà per rimpiazzare il portoghese, per il quale si sta ancora definendo l’accordo, a differenza delle pedine che occupano le fasce laterali.

Questo perchè nelle ultime ore si sta clamorosamente vociferando un ritorno, quello di Mattia De Sciglio. Il classe 1992 attualmente milita all’Empoli e potrebbe tornare a Milanello per la seconda volta, dopo esserci stato dal 2011 al 2017.

Rapporto decennale

Del rapporto tra lui ed Allegri se n’è parlato per anni ed anni. Parliamo di un legame decennale dato che sin dai primi anni in rossonero il tecnico livornese ha creduto in lui e nel suo potenziale e lo schierava stabilmente nella formazione degli 11 titolari.

C’è sempre stata stima e rispetto tra loro, quasi come fosse un nesso tra padre e figlio. Lo stesso De Sciglio ha spiegato nel tempo quanto fosse profonda la loro conoscenza e come Allegri si sia dimostrato uno straordinario comunicatore con i suoi calciatori.

Ritorno di fiamma

Ci ha tenuto però a sottolineare, dato che veniva soprannominato come il “figlioccio” dell’ex Juventus, che ogni volta che veniva scelto è perchè lo meritava. Questo perchè molti sostenevano il contrario, tant’è che gli ha sempre infastidito il fatto che venisse dichiarato come il capro espiatorio dei fallimenti recenti dei bianconeri e di aver sofferto molto delle critiche ricevute.

Adesso i due potrebbero reincontrarsi a Milano, sponda rossonera, dato che il club ha bisogno di un nuovo terzino con le tante partenze in programma. Sino ad ora sono solamente voci che circolano, soprattutto tra i tifosi sui vari social network, ma non è esclusa l’opportunità che Allegri possa chiedere davvero il suo pupillo alla dirigenza.