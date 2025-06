Con i soldi di Reijnders prendiamo Zirkzee: Tare vola a Manchester e chiude il doppio affare

Il nuovo Ds rossonero è scatenato e vuole piazzare i primi colpi sul mercato: con i soldi della cessione di Reijnders si punta a Zirkzee.

Come sarà il nuovo Milan di Massimiliano Allegri?

Sono in tanti a chiederselo e ad essere curiosi di quale sarà la forma di una delle squadre più deludenti – in riferimento alle aspettative – degli ultimi anni.

Per il ritiro di luglio il tecnico toscano ha chiesto di avere una rosa quasi già fatta e pronta ad iniziare a lavorare ed è per questo che Tare è al lavoro per mettere a segno i primi colpi di mercato.

Il primo passo è stato quello di fare cassa con l’importante cessione di Reijnders, ma ora si passerà alla controffensiva. E c’è già un nome interessante.

Si punta all’olandese

Allegri non ha mai nascosto di voler mantenere un assetto offensivo per il suo gioco e per farlo gli servono degli attaccanti veloci, potenti e versatili. Un identikit che risponde perfettamente al nome di Joshua Zirkzee, ex centravanti del Bologna e ora in forza al Manchester United. Il 24enne era arrivato in Premier con enormi aspettative, ma non è riuscito a incidere quanto voleva, tanto da perdere sempre più credito agli occhi di Amorim.

Il suo contribuito in campionato è stato quasi nullo, con soli 3 gol e 2 assist in 32 partite, spesso sostituito dopo essere partito dall’inizio o subentrato in corso d’opera. Inutile dire che il suo valore di mercato in quest’ultimo anno si sia ridotto in maniera notevole, tanto da rendere possibile un’operazione da Manchester a Milano.

Il tentativo di Tare

Il nuovo Ds sa che per poter risollevare le sorti del Milan serve talento e Zirzkee, che tra l’altro conosce bene il nostro campionato, ne ha sicuramente da vendere. La volontà di provarci dunque c’è tutta, così come le risorse economiche. Una volta ufficializzata la cessione di Tijani Rijnders – che va al Manchester City per circa 70 milioni di euro – Tare avrà i soldi necessari per presentarsi in Inghilterra per chiudere velocemente.

I Red Devils lo valutano circa 30 milioni di euro, ma l’ex dirigente biancoceleste potrebbe provare a proporre un prestito con obbligo di riscatto, tirando un po’ sul prezzo della clausola. Il tutto potrebbe chiudersi per un cifra intorno ai 25 milioni di euro.