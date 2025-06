Due colpi “a zero” per Max Allegri: così ci vince lo Scudetto | Ma c’è un sacrificio pesantissimo

Il Milan è scatenato sul mercato, c’è aria di Scudetto: sono in arrivo due colpi da novanta, ma bisogna sacrificare un top

I tifosi del Milan sono su tutte le furie per l’incubo che stanno vivendo. Credevano fosse terminato in seguito all’ultima gara stagionale disputata che li ha visti fallire in tutte le competizioni ma non avevano tenuto conto della sessione di calciomercato estiva.

Quella che sarebbe dovuta essere il punto di partenza della nuova annata e che avrebbe dovuto rafforzare la rosa, ha avuto l’esito contrario. In soli 10 giorni, Reijnders ha firmato per il Manchester City, è in chiusura Maignan al Chelsea e si vocifera l’addio di Theo Hernandez tra Arabia e Spagna.

Nel pratico, Massimiliano Allegri sta vedendo tutti i suoi top player andar via. A Milanello dunque sta avvenendo una vera e propria rivoluzione che sancisce la fine definitiva di un ciclo, ossia quello che riportò i rossoneri sulla vetta d’Italia dopo oltre un decennio.

Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, nelle ultime ore è uscita una notizia che fa ancor più dispiacere i tifosi rossoneri. Ai due francesi e all’olandese in uscita si aggiunge un altro top player, che avrebbe chiesto la cessione alla società.

Tutti via dal Milan

Su di lui c’è un fortissimo interesse da parte del Bayern Monaco, pronto a costruire un attacco da sogno insieme a Leroy Sane ed Harry Kane. Parliamo dunque di Rafael Leao, la stella portoghese del Diavolo, pronto a lasciarlo dopo 6 anni.

Nei prossimi giorni è prevista la prima offerta ufficiale da parte del club campione di Germania. I rossoneri si trovano dunque dinanzi ad un bivio: lasciar partire l’ennesimo top per fare cassa ed aumentare il budget per il mercato oppure resistere agli assalti del Bayern e trattenere il loro miglior giocatore.

In uscita

Il tutto dipenderà molto anche dal tecnico livornese. Come ha già ribadito più volte, lo ritiene al centro del progetto ma la parola del giocatore è sempre l’ultima a cui far affidamento. Secondo le ultime indiscrezioni il classe 1999 vorrebbe andar via, rappresentando l’ennesimo boccone amaro da mandare giù per la tifoseria.

Si vocifera di due tipi di offerta in programma. La prima è da 90 milioni cash per il suo cartellino, la seconda prevede 50/60 milioni più l’inserimento di due contropartite, a scelta tra Kim Min Jae, Kingsley Coman e Leon Goretzka. Si attendono nuovi risvolti per la trattativa, che se si concretizzasse farebbe gola al Milan. Certamente sacrificherebbe il suo miglior giocatore ma potrebbe guadagnare e sistemare più reparti con ottimi giocatori in vista dell’asprissima lotta Scudetto che li aspetta.