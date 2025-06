Lobotka al posto di Mkhitaryan: si aspetta l’ok del nuovo allenatore | Tutto fatto

Il centrocampista slovacco potrebbe lasciare i campioni d’Italia e fare le valigie per Milano: si attende il via libera.

L’addio ufficiale di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter ha sconvolto non poco i piani della dirigenza nerazzurra.

Dopo una stagione da zero titoli, nonostante una finale di Champions – persa malamente contro il Paris Saint Germain – l’Inter dovrà ripartire da zero.

Ma mentre si aspetta di capire quale sarà il nome del prossimo allenatore (in pole nelle ultime ore c’è Fabregas) il mercato è tutt’altro che fermo.

I nerazzurri potrebbero infatti pescare dal Napoli e tentare il colpaccio Lobotka.

Un mercato da fare senza allenatore?

Quando mancano poche settimane all’inizio del Mondiale per Club, l’Inter dovrà approfittare della finestra di mercato speciale per le squadre che parteciperanno alla competizione iridata. Marotta ha quindi le ore contate e, mentre passa al vaglio le candidature arrivate a Milano, dovrà fare acquisti anche senza il supporto dell’allenatore.

Il primo nome potrebbe essere quello di Lobotka, pedina importantissima per il centrocampo di Antonio Conte, il quale potrebbe subentrare a Mkhitaryan, sempre più vicino al tramonto di carriera. Il 30enne slovacco si inserirebbe perfettamente nel gioco espresso dall’Inter negli ultimi anni e andrebbe a ritrovare il suo grande amico Zielinksi. La trattativa non è ancora iniziata, ma ci sono delle basi interessanti da cui il presidente nerazzurro potrebbe partire.

Le parole del giocatore

A rendere possibile il volo Napoli-Milano del centrocampista slovacco sono le parole dello stesso trentenne che, interrogato sulla possibilità di andare via, ha lasciato ampio spazio ad ogni possibilità. “Sto bene a Napoli – ha detto Lobotka dal ritiro della nazionale slovacca – se dovessi andare via sarebbe solo per un posto migliore, il mercato è lungo“. Tutt’altro che parole di amore incondizionato e a tempo indeterminato, quindi.

Il suo contratto è in scadenza a giugno del 2027, dunque il Napoli non farà sconti e accetterà solo offerte congrue al valore del giocatore (la questione di Osimhen fa scuola). Per poter arrivare al centrocampista, l’Inter dovrà sborsare almeno 20 milioni, anche se per arrivare a tale cifra servirà sedersi al tavolo delle trattative con De Laurentiis e arrivare ad un compromesso.