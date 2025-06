In finale di Champions si è rotto qualcosa: lite nello spogliatoio | Inzaghi non lo può vedere

Qualcosa potrebbe essere successo nella disastrosa finale di Champions League in quel di Monaco di Baviera: addio ai nerazzurri

Ci sta perdere, ma fino ad un certo punto e, soprattutto, anche in un certo modo. Lo sa benissimo l’Inter che difficilmente potrà dimenticare una umiliazione del genere come quella subita lo scorso sabato.

La finale di Champions League, in quel di Monaco di Baviera, verrà ricordata come una delle peggiori finali della storia (considerando tutte le competizioni) di sempre per la squadra perdente. In particolar modo per l’impressionante numero di gol subiti.

Tra pochi giorni i nerazzurri partiranno per gli USA in vista dell’imminente Mondiale per Club. Anche se l’atmosfera non è affatto delle migliori. D’altronde non potrebbe essere altrimenti.

Soprattutto per le ultime voci ed indiscrezioni che arrivano proprio dalla Germania. A quanto pare qualcosa sarebbe successo nella serata della finale. Una presunta lite che avrebbe visto come protagonista il tecnico Simone Inzaghi e non solo.

Inter, qualcosa è successo durante la finale: presunta lite nello spogliatoio

Da “Triplete” a “Triniente”. I social, da questo punto di vista, sono micidiali e non hanno pietà. I tifosi sono consapevoli che bisogna ripartire da zero la prossima stagione. Difesa e centrocampo da ringiovanire, in attacco ci saranno importanti cambiamenti. Insomma, se non un vero e proprio “tabula rasa” allora poco ci manca. Bisognerà capire, inoltre, quale sarà il futuro di Simone Inzaghi che è sempre più vicino ad un approdo in Arabia Saudita dove l’Al-Hilal è alla ricerca di un allenatore e non molla affatto la presa verso di lui.

Da valutare anche il futuro di Davide Frattesi che, nello spogliatoio di Monaco di Baviera, avrebbe avuto un durissimo confronto proprio con il manager piacentino. Il centrocampista avrebbe voluto scendere in campo, ma non gli è stato concesso. Un rapporto, tra i due, mai decollato del tutto. Lo dimostra chiaramente il fatto che l’ex Sassuolo, da quando veste il nerazzurro, viene considerato una riserva a tutti gli effetti. Segno del fatto che un suo addio, in estate, è molto probabile ed una opzione da non scartare affatto.

Calciomercato Inter, la presunta lite nello spogliatoio lo indirizza verso l’addio

A dire il vero già nell’ultima sessione invernale del calciomercato c’è stata la possibilità che Frattesi poteva andare via. Su di lui, infatti, Roma e Napoli. Richieste mai del tutto ascoltate ma che, a questo punto, potrebbero essere prese in seria considerazione in questa estate. Anche perché i club non hanno mollato affatto la presa e per rinforzare il centrocampo tendono a puntare proprio sull’ex Sassuolo.

Per averlo a disposizione servono 40 milioni di euro, richiesta giudicata eccessiva per un calciatore dalle indubbie qualità ma pur sempre una “riserva” (di lusso). I giallorossi faranno di tutto per riportarlo a casa (ex Primavera). Da non sottovalutare il Napoli visto che il calciatore piace moltissimo a mister Conte. Da tenere in considerazione anche le piste estere, soprattutto quelle che potrebbero arrivare dalla Premier League.