Barella a Manchester, voi ci date il vostro numero 10: Marotta piazzo lo scambio in Premier

Il centrocampista italiano in partenza direzione Premier? L’Inter al centro di uno scambio milionario.

Dopo la delusione europea della sconfitta in finale di Champions contro il Paris Saint Germain, l’Inter è chiamata ad un nuovo impegno: il Mondiale per club.

Prima dell’esordio iridato non ci sarà probabilmente tempo di elaborare la pesante mazzata di Monaco e forse nemmeno il fatto di non aver vinto nemmeno un trofeo.

Ma questo non vuol dire che le cose non possano cambiare già nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda l’organico.

Giungono infatti voci di un possibile trasferimento di Barella, con Marotta che cercherà di mettere a segno un nuovo colpo.

Intrigo di mercato con l’Inter al centro

Si parla molto della possibilità che Simone Inzaghi possa decidere di lasciare l’Inter a fine stagione e rispondere positivamente alle sirene arabe. L’Al-Hilal avrebbe deciso di puntare sull’allenatore nerazzurro e per convincerlo vorrebbero mettere sul piatto un’offerta clamorosa. Si parla infatti di un contratto da 60 milioni di euro per due anni fino al 2026.

Ma non solo, perché la squadra araba potrebbe fare un tentativo convinto anche per Niccolò Barella, centrocampista nerazzurro reduce dalla cocente delusione di Monaco. Il calciatore sardo sarebbe la prima alternativa a quello che è in realtà l’obiettivo numero uno dell’Al-Hilal, ovvero Bruno Fernandes. Il numero otto del Manchester United non giocherà la prossima Champions con i Red Devils e potrebbe quindi scegliere di accettare un’offerta milionaria dal Medio Oriente. Ma a giocare un ruolo fondamentale in questa trattativa sarà sicuramente l’Inter.

L’idea di Marotta

Fernandes ha ancora un contratto con il club della Premier con scadenza al 2027 e questo potrebbe giocare a favore dell’Al-Hilal, puntando sulla volontà degli inglesi di non perdere il centrocampista portoghese a zero. Tuttavia, Marotta potrebbe inserirsi nella trattativa, dirottando la destinazione del numero 8 in direzione Milano.

Se davvero Barella decidesse di chiudere il suo ciclo con il club nerazzurro e trasferirsi in Arabia Saudita, il presidente dell’Inter potrebbe presentarsi con un’offerta convincente, ma comunque inferiore alla cifra che otterrebbe con la cessione del sardo (circa 90 milioni di euro, con ingaggio di 35 milioni di euro). Uno “scambio” che gioverebbe sia ai nerazzurri – che con la plusvalenza di Barella potrebbero continuare ad investire sul mercato – che ai Red Devils, i quali non perderebbero Fernandes a zero.