Soldi sul tavolo per Lautaro Martinez | L’agente rivela tutto: “Offerta spettacolare”

Lautaro Martinez ha ricevuto un’offerta irrinunciabile, lo ha annunciato l’agente a poche ore dalla finale di Champions League

Lautaro Martinez è al settimo anno in Italia ed è diventato con il passare del tempo il leader dell’Inter, tanto da meritarsi la fascia da capitano. La scorsa stagione è stata quella della consacrazione per il centravanti che ha vinto la classifica cannonieri e ha trascinato l’Argentina alla conquista della Coppa America.

Mister Inzaghi ha fatto con fatica a meno di lui, anche durante il girone d’andata dove sembrava indietro a livello fisico, visto il rientro in ritardo in gruppo la scorsa estate. La punta ha segnato reti decisive anche nell’ultimo periodo e la sua presenza è stata fondamentale anche all’interno dello spogliatoio.

A Milano ha trovato una certa stabilità. Anche sua moglie si è lanciata nell’apertura di un ristorante nel capoluogo lombardo, testimonianza della volontà di proseguire a lungo la propria parentesi con i colori nerazzurri.

Da Romelu Lukaku a Marcus Thuram, sono cambiati i compagni di reparto ma Lautaro ha sempre trovato un ottimo feeling con loro, formando una coppia complementare in grado di scardinare anche le difese più arcigne.

L’agente di Lautaro spiazza i tifosi dell’Inter

L’agente del top player, Alejandro Camano, è intervenuto a poche ore dal fischio d’inizio della finale di Champions League che ha visto di fronte due suoi assistiti, dato che gestisce anche la posizione del terzino del Psg Hakimi.

Non poteva mancare a questo importante appuntamento per sostenere entrambi i giocatori che gli stanno dando molte soddisfazioni, visto il ruolo da protagonista che hanno all’interno dei due organici.

Lautaro e delle offerte enormi che sono pervenute al bomber argentino

Camano ha svelato che Lautaro ha ricevuto offerte importanti dall’estero ma che le ha rifiutate per sposare il progetto interista. Una rivelazione che rincuora i tifosi e che conferma l’attaccamento alla maglia e il senso di responsabilità che prova nell’indossare la fascia che è stata a lungo di un suo connazionale, Javier Zanetti, oggi vice presidente del club.

Queste le parole dell’agente: “Se c’è un posto in cui vorrebbe giocare, se lasciasse l’Inter, quello sarebbe la Spagna. Ora è il capitano dell’Inter e prende questo ruolo come una responsabilità. Si sente un esempio. Ho ricevuto offerte spettacolari per Lautaro, ma lui ha sempre risposto: ‘No, Inter’. Questo è molto importante“.