Addio bloccato: rinnovo inter UFFICIALE | Continua anche dopo la finale di Champions

Non parte più, l’Inter ha deciso di rinnovare ufficialmente il suo contratto: resterà con i nerazzurri anche dopo la finale di UCL

L’Inter di Simone Inzaghi è concentratissima per la finale di Champions League che giocheranno a breve. Il 31 Maggio, all’Allianz Arena di Monaco, avrà sede l’ultima gara della competizione conto il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

I nerazzurri cercheranno in tutti i modi di conquistare il loro quarto trofeo. Non hanno ancora assorbito il dolore della sconfitta della finale di Istanbul nel 2023 e non hanno assolutamente intenzione di farsi scappare l’ennesima occasione.

Per supportare al massimo la loro squadra, in Germania si presenteranno circa 40 mila tifosi. Sarà dunque previsto un vero e proprio esodo di cuori nerazzurri, pronti a far di tutto per far sentire il loro calore e trasportare il Biscione alla vittoria.

Sarebbe quasi normale un qualcosa del genere, se non fosse che nello Stadio possono entrarci solamente in 18mila. Ciò significa che oltre il doppio invaderanno le strade tedesche, con l’obiettivo di farsi sentire pur non avendo la possibilità di accedere all’interno dello stabilimento.

A lavoro per il mercato

Mentre la squadra ed il suo allenatore sono concentratissimi negli ultimi giorni di rifinitura prima del grande evento, la dirigenza è impegnata in chiave mercato. Giuseppe Marotta, capo di quest’ultima e Presidente del Club è già a lavoro per costruire la nuova Inter.

Oaktree, proprietà statunitense dei nerazzurri è stata ben chiara: deve essere abbassata assolutamente l’età media della rosa. E’ dunque compito dei dirigenti acquistare calciatori giovani su cui costruire il futuro della società dei prossimi anni, a patto che siano di un livello tale da poter lottare per tutte competizioni.

Rinnovo ufficiale

Queste nuove regole non valgono unicamente per la squadra maschile. L’Inter ha intenzione di far progredire anche la sua squadra femminile e di portarla quanto prima nuovamente sul tetto d’Italia, raggiunto quest’anno dalle rivali della Juventus. Ha iniziato infatti a rinnovare quelli che sono i profili chiave della rosa nerazzurra. Dopo Beatrice Merlo, la società ha annunciato il rinnovo ufficiale di Irene Santi, centrocampista classe 1999 nata e cresciuta nella sponda nerazzurra di Milano in cui ha sempre militato, a eccezione dell’anno in prestito all’Hellas Verona.

La calciatrice ha firmato un prolungamento fino al 2027, dichiarandosi orgogliosa di questo traguardo: “Sono molto contenta e orgogliosa di legarmi ancora a questo club. Essere riconosciuta come una figura importante del gruppo è una grande responsabilità. Ogni anno bisogna unire tutte le compagne nuove che arrivano, con culture e lingue diverse, e bisogna cercare di trasmettere loro ciò che significa giocare per questa squadra e cosa rappresenti l’Inter. Il lavoro di squadra e l’unione del gruppo penso che siano gli elementi più importanti per raggiungere gli obiettivi, quest’anno si è visto e ne abbiamo avuto la prova”.