ULTIMORA Inter: è successo prima della finale | Donnarumma vola in nerazzurro

E’ arrivata la bomba dell’ultima ora, la notizia che sta facendo impazzire i tifosi dell’Inter e del PSG: Donnarumma sarà nerazzurro

Gianluigi Donnarumma lo conosciamo tutti, di certo non è un nome nuovo. E’ però sbalorditivo pensare che nonostante abbia soli 26 anni giochi da oltre un decennio nei principali palcoscenici europei e sia tra i migliori nel suo ruolo.

La sua carriera ed il suo palmarès parlano infatti da sè. E’ già a quota 10 trofei tra Club e Nazionale ed è stato protagonista in ognuno di essi a suon di parate così decisive da esser stato dichiarato come il diretto erede di Gianluigi Buffon.

Sembrerà un paragone azzardato ma non lo è dato le sue doti fisiche e mentali fuori da ogni categoria. E’ lo stesso ex portiere della Juventus infatti a sostenere che non fosse così maturo alla sua età e che il classe 1999 possa raggiungere le vetti più alte del panorama calcistico mondiale.

Mai come in questa stagione sta dimostrando un valore di livello assoluto. Sta sfornando prestazioni di una forza tale che dimostrano la sua voglia di diventare il più grande numero uno della sua generazione e di scrivere la storia del Paris Saint-Germain.

Stagione da protagonista

Ebbene sì, nonostante sia arrivato da diversi anni a Parigi, è questa l’annata in cui sta manifestando il suo pieno potenziale. Nelle scorse, soprattutto nelle notti europee di Champions League, era stato protagonista di alcuni errori grossolani ma adesso sta riprendendo credito con una stagione stratosferica.

Se i Les Parisien hanno raggiunto la finale della competizione è soprattutto merito suo. Nelle fasi ad eliminazione diretta è sempre stato decisivo con i suoi interventi, a tal punto da vincere più volte l’MVP della partita. Adesso però gli manca l’ultimo step, l’ultima gara all’Allianz Arena di Monaco, per alzare finalmente al cielo la sua prima Coppa dalle grandi orecchie.

Voci di mercato

La gara è fissata sul calendario l’ultimo giorno di Maggio, il 31. L’obiettivo è vincerla ed aggiungere la prima Champions League nella loro bacheca ma dovrà fare prima i conti con l’Inter di Simone Inzaghi, la sua più grande rivale dato il suo passato da milanista, che non ha di certo dimenticata la finale persa nel 2023.

Ed è proprio con i nerazzurri che sembra aver avuto un contatto. Vincenzo Raiola, procuratore di Donnarumma, ha spiegato ai microfoni che il rinnovo di Gigio è ancora in stand-by e che il contratto che lo lega al PSG scade nel 2026, motivo per cui molte società si son già mosse per acquistarlo, Inter compresa. Nonostante sia felice in Francia, ha detto Raiola, ciò non implica che l’accordo sia già stato trovato e che continuino insieme, dunque nessuna strada è esclusa. Il portierone della Nazionale potrebbe dunque esser pronto a ritornare in Italia e chissà come la prenderanno i suoi ex tifosi del Milan se dovesse realmente firmare per il Biscione.