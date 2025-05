Scambio dopo la finale di Champions: Inter e Psg si sono accordati | Si firma tutto l’1 giugno

PSG VS INTER - foto INSTAGRAM - Interdipendenza.net

Il mese di Giugno inizierà con il botto: le due finaliste della Champions League sono pronte a scambiarsi i loro top player

Tutti gli appassionati di calcio stanno attendendo una sola data: il 31 Maggio. Sabato sera avrà luogo all’Allianz Arena di Monaco la finale di UEFA Champions League, partita che vedrà scontrarsi l’Inter di Simone Inzaghi ed il Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

Si tratta del primo incontro ufficiale tra le due squadre, non nel clima più tranquillo. Oltretutto due rose che hanno un’enorme sete di vendetta dato che i nerazzurri hanno perso una finale nel 2023 contro il Manchester City ed i rossoblu nel 2020 contro il Bayern Monaco.

Si prospetta dunque una gara fantastica, in cui entrambe vogliono raggiungere il tetto d’Europa. Per il PSG sarebbe la prima volta, per l’Inter la sua quarta, insomma c’è tanto di gioco e più passano i giorni più sale l’adrenalina.

E’ difficile pronosticare chi sarà il vincitore. Da un lato ci sono i francesi reduci dal Triplete casalingo, dall’altro gli italiani che sono arrivati in fondo a tutte le competizioni ma non hanno ancora alzato un trofeo. Ci resta pertanto solamente da attendere e vedera chi alzerà al cielo la Coppa dalle grandi orecchie.

Scambio in programma

Oltre alla finale, si attende anche quello che è l’inizio del calciomercato in programma il primo di Giugno. Questo perchè anche in quella data le due società saranno protagoniste, dato che si vocifera in atto uno scambio tra di esse che coinvolge due top player.

Entrambi sono stati seguiti dalle rispettive società nelle ultime sessioni di mercato. In un modo o nell’altro non sono però mai riusciti a trovare l’intesa coi cartellini, motivo per cui ritengono sia lo scambio la soluzione più adeguata.

Da Milano a Parigi e viceversa

Se venisse finalizzata la trattativa, i due atleti implicati tornerebbero proprio nel loro paese d’origine. Si sta parlando di Gianluigi Donnarumma e Marcus Thuram, con il primo che farebbe rientro in Serie A dopo la sua esperienza al Milan ed il secondo che giocherebbe nuovamente in Francia.

I due più o meno hanno una valutazione simile e risolverebbero un problema delle rispettive squadre. C’è l’Inter che è alla ricerca di un portiere che sostituisca Yann Sommer, data l’età avanzata ed il PSG che punta ad un nuovo attaccante, con Kolo Muani e Gonçalo Ramos che ad oggi non hanno minimamente rispettato le aspettative. La pista tra le due società è dunque caldissima, si attendono nuovi risvolti in merito ai trasferimenti, ma c’è prima da aspettare il “grande giorno”.