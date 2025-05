Il pensiero dell’Inter è, ovviamente, alla Champions League. Manca sempre meno alla finale contro il PSG che potrebbe riportare i nerazzurri sul tetto d’Europa e dare un senso diverso alla stagione. La società però deve anche programmare il futuro con il prossimo campionato da provare a vincere. Al Mondiale per club sarà l’occasione di vedere all’opera i due nuovi innesti Sucic e Luis Henrique. Due rinforzi importanti per i nerazzurri che pensano anche a come migliorare il proprio reparto offensivo. Sul calciomercato è stato individuato un possibile obiettivo.

L’attacco nerazzurro ha dimostrato, in questa stagione, di aver bisogno di nuovi innesti per poter competere, ad alti livelli, su tutte le competizioni. Se la Coppa Italia e soprattutto lo scudetto non sono stati portati a casa è anche per un rendimento, decisamente sotto le aspettative, di Arnautovic, Correa e Taremi. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il profilo individuato dalla società è quello di Bonny, centravanti protagonista con la maglia del Parma nell’ultima stagione.

Calciomercato Inter, piace Bonny: i numeri stagionali

Un campionato dove Bonny è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante. Il suo contributo è stato determinante per la salvezza dei ducali. Nella stagione appena conclusa, l’attaccante ha realizzato 6 gol e 4 assist. Nei prossimi giorni capiremo se questo interesse potrà trasformarsi in una vera e propria trattativa.