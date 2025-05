Prima la finale di Champions League, poi il Mondiale per Club prima di una stagione, la prossima, in cui provare a vincere lo scudetto. Ora però bisogna pensare anche al calciomercato con l’Inter ad aver chiuso il primo colpo. Si tratta di Luis Henrique, giocatore che andrà a rinforzare la rosa di Inzaghi. Come riportato da Fabrizio Romano, l’accordo con il Marsiglia è stato trovato sulla base di 25 milioni di euro.

Una cifra sicuramente importante per un giocatore che ha realizzato, nell’ultima stagione, 9 gol e 10 assist tra tutte le competizioni. Da un punto di vista tattico, Luis Henrique sarà una sorta di jolly, nel 3-5-2, di Inzaghi. L’attaccante infatti può essere impiegato su entrambe le corsie dando, in questo modo, una soluzione in più al tecnico all’interno del match.

Calciomercato Inter, Luis Henrique ci sarà al Mondiale per Club

Il fatto di essere tra le squadre presenti al Mondiale per Club, permetterà all’Inter di schierare fin da subito Luis Henrique. Il classe 2001 sarà disponibile nella competizione che inizierà il prossimo 14 giugno. Una competizione dove l’ex giocatore del Marsiglia avrà la possibilità di adattarsi al gioco nerazzurro in vista della prossima stagione. Ancora una volta, come spesso accade, i nerazzurri si muovono prima sul calciomercato per anticipare la concorrenza.