L’Inter, dopo la delusione del campionato perso all’ultima giornata, sta preparando la finale di Champions League. Il match contro il PSG può regalare una soddisfazione immensa al popolo nerazzurro. In attesa della gara di sabato, andiamo a vedere la top 11 della Serie A secondo Sofascore. Troviamo ben 4 nerazzurri. Iniziamo dalla difesa dove sono presenti Bastoni e Dimarco. Il primo si è rivelato fondamentale non solo a livello difensivo ma anche per lo sviluppo offensivo della squadra grazie alle sue uscite palla al piede e alle sue sovrapposizioni.

Un giocatore importante come testimonia il fatto che molti gol subiti, nel finale, sono arrivati dopo l’uscita dal campo di Bastoni. Il secondo interista nella top 11 della Serie A è Dimarco, esterno determinante per la sua capacità di svolgere entrambe le fasi di gioco. Contributo importante a livello offensivo per l’azzurro.

Inter, top 11 Serie A: presente Thuram

Per quanto riguarda il centrocampo, nella top 11 della Serie A troviamo Calhanoglu, regista dei nerazzurri e fondamentale nel dettare tempi e ritmi di gioco. Determinante anche sui piazzati, il classe 1994 si è dimostrato ancora una volta un giocatore a cui è molto difficile rinunciare. In attacco troviamo Thuram; il francese, dopo un girone di andata molto positivo, è calato a livello di rendimento nella seconda parte di stagione. Averlo o meno in campo però fa tutta la differenza del mondo per la sua capacità di attaccare la profondità e aprire spazi ai suoi compagni.