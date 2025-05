Ultimi novanta minuti di campionato con l’Inter impegnata a Como prima della finale Champions contro il PSG. Dopo l’occasione persa di settima scorsa, con il 2-2 casalingo con la Lazio, i nerazzurri avevano bisogno sì di vincere ma anche di un passo falso del Napoli. Per ventidue minuti i ragazzi di Inzaghi sono stati anche in testa alla classifica grazie al colpo di testa di De Vrij su sviluppi di calcio d’angolo. Nella ripresa, complice anche l’inferiorità numerica del Como (espulso Reina per fallo su Taremi), Correa ha trovato il 2-0.

Vittoria amara per l’Inter che ha diversi rimpianti in questa stagione. Ora però bisogna prendere questa amarezza e trasformarla in rabbia sportiva in vista del prossimo 31 maggio. La stagione può ancora riservare qualcosa di positivo, di storico. Contro il PSG ci si gioca la Champions League con la consapevolezza di poter tornare campioni d’Europa a distanza di quindici anni. Per quanto riguarda il campionato, ci si riproverà nella prossima stagione.

Inter, il campionato dei rimpianti: troppi punti persi

Una stagione che, probabilmente, i nerazzurri si ricorderanno a lungo. La rosa dell’Inter avrebbe potuto fare meglio e sono diversi i rimpianti nel corso del campionato. I punti persi sono stati decisamente troppi a partire dalla trasferta di Genoa quando, nel finale, arrivò il pareggio dei rossoblù. I due passi falsi che fanno più male però sono l’1-1 a Monza e il 2-2 di Parma. I brianzoli hanno disputato un campionato decisamente negativo mentre contro i ducali, Thuram e compagni erano sopra di due.

Bastava una vittoria contro una di queste squadre per confermarsi campioni d’Italia. Così non è stato ma, come detto, la stagione per l’Inter non è finita qui. La finale di Champions prima e il Mondial per Club poi possono regalare diverse soddisfazioni.