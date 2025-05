Inter sotto choc: è esploso un camino in casa del giocatore | Ustioni gravi, è in terapia intensiva

Il giocatore è stato ricoverato d’urgenza a causa di ustione conseguenti a un incidente che ha subito nella propria abitazione

Ha indossato la maglia dell’Inter dal 2009 al 2012, contribuendo allo storico Triplete con José Mourinho in panchina. Il patron Massimo Moratti lo ha ingaggiato dal Bayern Monaco, certo che potesse dire la sua in un campionato come la serie A.

E proprio contro la sua ex squadra affronterà la finale di Madrid che ha regalato ai nerazzurri la vittoria della Champions, uno scherzo del destino che ha reso quella serata ancora più speciale per lui.

La sua carriera è proseguita fino al 2020, quando ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e dopo diverse esperienze in Brasile, suo Paese di nascita.

I tifosi lo ricordano come un centrale difensivo roccioso e che non si faceva problemi a entrare in scivolata al limite della regolarità, anche solo per incutere timore nel centravanti che marcava.

Ricoverato in terapia intensiva dopo un incidente avvenuto in casa sua

Lui è Lucio che nei giorni scorsi è stato ricoverato in terapia intensiva a Brasilia dopo un terribile incidente domestico, provocato dall’esplosione di un camino ecologico. Dall’ospedale, il comunicato aveva spaventato tutti. Le ustioni sono state su il 18% del corpo, alcune delle quali di secondo grado. Nei giorni successivi ha subito due operazioni chirurgiche.

Lucio ha postato una foto in cui si mostra di spalle, con molte bende e fasciature anche sulle braccia, e con una frase tratta dalla Bibbia, come prova del rischio che ha corso e l’entita del problema che ha dovuto affrontare.

L’incidente poteva avere un epilogo tragico, salvato per miracolo

Un momento drammatico per lui che guarda il bicchiere mezzo pieno, consapevole di avere sventato un pericolo enorme che poteva avere conseguenze estreme. Un incidente inaspettato, sia per come è stato provocato che per il luogo in cui è avvenuto, ma il team di medici specializzati gli ha salvato la vita, curando nel modo più efficace.

Il peggio è adesso alle spalle, anche se servirà del tempo per tornare alle sue attività quotidiane, con la necessità di un trattamento costante delle ferite e di non affaticarsi troppo. Non sono mancati messaggi di solidarietà da parte dei suoi ex tifosi.