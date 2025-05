ULTIMORA Inter: Inzaghi non li ha nemmeno convocati per Como | E’ emergenza

Mister Inzaghi non li ha convocati per Como - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Verso Como-Inter, arriva anche l’ufficialità: mister Inzaghi non li ha convocati per l’ultimo impegno di campionato

Venerdì 23 maggio è finalmente arrivato. L’attesa è finita. Ancora qualche altra ora e si conoscerà la squadra che vincerà lo scudetto della stagione 2024/2025 in Serie A. La lotta è a due e vede come protagoniste il Napoli e l’Inter.

La capolista ospiterà, allo stadio “Maradona”, un Cagliari che non ha più nulla da chiedere al campionato poiché ha già conquistato la salvezza. Stesso discorso per l’Inter che farà visita al Como che si è salvato già da diversi turni.

Inutile, a questo punto, fare pronostici o altro: tutti i dubbi verranno sciolti una volta che ci sarà il fischio di inizio. A poche ore dall’appuntamento, che vedrà l’Inter impegnata in quest’ultima giornata di campionato, arrivano novità importanti.

Soprattutto dal punto di vista dei convocati. Ci sono delle esclusioni eccellenti da parte di mister Inzaghi che ha preferito non tendere in considerazione due sue pedine importanti in vista del match di Como. La loro esclusione, infatti, è ufficiale.

Verso Como-Inter, mister Inzaghi ne taglia due dalla lista dei convocati

Dopo che in questi giorni si erano intensificate, sempre di più, le voci in merito ad una loro possibile esclusione questa volta è arrivata anche la conferma ufficiale: Benjamin Pavard e Piotr Zielinski non potranno dare il loro contributo alla causa nerazzurra questa sera. Il difensore ed il centrocampista, infatti, non sono stati convocati dal manager piacentino. Una notizia che, con il passare del tempo, è stata confermata da più fonti e media sportivi. Anche quelli vicini alla società nerazzurra.

Segno del fatto che i calciatori non sono riusciti a risolvere i loro problemini fisici che li stanno condizionando da un bel po’ di tempo. Nessun allarme né altro. A questo punto Inzaghi preferisce non convocarli per averli al meglio in vista della finale di Champions League in programma il prossimo sabato, 31 maggio, a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain.

Verso Como-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi pronto a sorprendere

In attesa delle formazioni ufficiali, che verranno rilasciate almeno un’ora prima del fischio di inizio dell’incontro, in rete iniziano a circolare già i possibili schieramenti di entrambe le squadre.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Jack, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Nico Paz, Caqueret, Strefezza; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Taremi, Correa. All. Inzaghi.