Questa sera si decide lo scudetto con il Napoli favorito visto il punto di vantaggio e una sfida, contro il Cagliari salvo, sulla carta non troppo proibitiva. L’Inter giocherà in casa del Como e, dopo la grande occasione persa della scorsa settimana, i nerazzurri hanno veramente poche speranze di confermarsi campioni d’Italia. I ragazzi di Inzaghi ci proveranno ma, considerando anche la finale di Champions League del prossimo 31 maggio, diversi big dovrebbero partire dalla panchina. Tra i pali il ballottaggio è aperto con Martinez favorito su Sommer.

In difesa dovrebbero riposare Acerbi e Bastoni, pilastri della difesa nerazzurra. Difficile ipotizzare un loro impiego a gara in corso fatta eccezione per un risultato da difendere con conseguente non vittoria, in contemporanea, del Napoli. Turno di riposo anche per Dumfries, imprescindibile nel 3-5-2 di Inzaghi visto la capacità di creare pericoli alla difesa avversaria. Dovrebbe invece partire dall’inizio Dimarco così da fargli mettere minuti nelle gambe ed averlo, al top della condizione, contro il PSG.

Como-Inter, la gestione dei titolari in vista del PSG

Per quanto riguarda il centrocampo, possibile panchina sia Mkhitaryan sia Barella. La partita contro la Lazio ha dimostrato come l’azzurro abbia bisogno di riposo e, proprio per questo, risulta difficile pensare ad un suo utilizzo a gara in corso. Discorso diverso per Frattesi, tornato tra i convocati e pronto a scendere in campo per qualche minuto. L’obiettivo è fargli mettere minuti nelle gambe.

Lo stesso destino di Frattesi dovrebbe averlo Lautaro. L’argentino è fondamentale nell’attacco di Inzaghi e averlo o meno contro il PSG fa tutta la differenza del mondo. Questa sera il capitano nerazzurro dovrebbe giocare un piccolo spezzone di partita per presentarsi al top ad un match che può scrivere la storia del mondo Inter. Dalla panchina anche Thuram. Ricapitolando, la formazione dell’Inter di questa sera potrebbe essere: Martinez, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Calhanoglu, Asllani, Zalewski, Dimarco; Correa, Taremi.