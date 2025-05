L’Inter, molto probabilmente, si ricorderà a lungo dell’occasione sprecata contro la Lazio nell’ultimo turno di campionato. I nerazzurri non sono andati oltre il 2-2 (facendosi rimontare due volte) fallendo la possibilità di superare il Napoli e presentarsi in testa alla classifica all’ultima giornata. Una partita giocata non bene dai nerazzurri e che ha dimostrato la necessità, nel prossimo calciomercato, di intervenire nel reparto offensivo.

A livello offensivo l’unica certezza si chiama Lautaro che, al momento, sta recuperando da un problema muscolare. Per quanto riguarda Thuram, il centravanti non sta vivendo un gran momento con 2 gol nelle ultime 12 partite di campionato. Diverso il discorso per Taremi, Arnautovic e Correa. L’ex Porto, tranne il rigore di Lecce e la prestazione contro il Barcellona, ha faticato a dimostrare le qualità mostrate nelle precedenti stagioni. Pochi gol infine per Arnautovic e Correa con il primo protagonista, in negativo, contro la Lazio.

Sui piedi dell’ex Bologna infatti è capitata la palla scudetto. Acerbi, che sarebbe diventato nuovamente eroe anche se in veste di assist-man, fa una sponda perfetta che il centravanti deve solo capitalizzare ma, incredibilmente, il piede di Arnautovic non trova il pallone. Una situazione emblema di una stagione dove le alternative in attacco hanno reso molto meno rispetto alle aspettative; e da qui la necessità di intervenire sul calciomercato.

Calciomercato Inter, priorità attacco

La stagione dell’Inter non finirà con la finale di Champions League. I nerazzurri sono impegnati nel Mondiale per club ma è chiaro che il risultato contro il PSG sarà determinante nell’umore di un gruppo che rischia di restare a mani vuote a livello di titoli. In estate torna il calciomercato e, in casa Inter, la priorità diventa il reparto offensivo. Se l’Inter, anche nella prossima stagione, vuole competere su tutti i fronti ha bisogno di un giocatore in grado di far rifiatare Lautaro e Thuram e che possa garantire quei 10/15 gol determinanti per raggiungere i vari obiettivi.