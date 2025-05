La partita contro il Barcellona, in una notte indimenticabile per i tifosi di San Siro, è stata anche la prima gara veramente importante giocata da Taremi. Entrato al posto di Lautaro, l’attaccante ex Porto è stato determinante nei ripiegamenti difensivi e nei raddoppi su Yamal. Il talento del Barcellona è stato più volte fermato dal centravanti nerazzurro; non dobbiamo inoltre dimenticarci dell’assist per Frattesi in occasione del 4-3.

Ci ha messo tanto a venire fuori complice anche una stagione caratterizzata da diversi problemi fisici ma Taremi non può essere quello visto per tutto il campionato. Parliamo di un giocatore forte con numeri importanti in carriera e che vuole scrivere un finale importante in maglia nerazzurra.

Inter, Taremi può vivere un finale di stagione da protagonista

Da qui alla finale di Champions League, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di gestire le forze e non perdere nessun giocatore. Inzaghi ricorrerà, probabilmente, alle seconde linee ruotandole con i titolari. In una situazione del genere, Taremi può diventare protagonista. L’attaccante, dopo la prestazione con il Barcellona, ha preso fiducia e ora vuole essere decisivo contro Torino, Lazio e Como. Tre partite per cambiare il proprio destino ed ottenere una nuova chance nella prossima stagione.