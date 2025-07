Ma quale Lookman, Marotta ha anticipato anche il Napoli | Volo prenotato per Milano: visite mediche e presentazione

Marotta non perde tempo e affonda il colpo per i nerazzurri: bruciata la concorrenza del Napoli, il calciatore è atteso a Milano

L’Inter, su precise indicazioni del suo allenatore, Cristian Chivu, aveva sondato Ademola Lookman. Il nigeriano è uno dei migliori esterni al mondo nel suo ruolo, lo ha ben dimostrato in più occasioni, motivo per cui i nerazzurri erano seriamente interessati ad ingaggiarlo.

L’operazione era arrivata quasi al punto di concretizzarsi in un paio di giorni. Il classe 1997 aveva già aperto al trasferimento da Bergamo a Milano, l’unico nodo da sciogliere era la forte resistenza dell’Atalanta, che come ben sappiamo non cede facilmente i suoi top player.

Ancor di più se deve trasferirsi in Serie A, e dunque ritrovarselo come avversario in campionato. Non è stato dichiarato di certo incedibile ma per farlo allontanare dalla Dea c’è bisogno di spendere una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Una somma che ha fatto vacillare il club di Viale della Liberazione, che ha momentaneamente messo in stand-by la trattativa. Oaktree, la proprietà statunitense che guida il Biscione, ci starebbe riflettendo, perché si tratterebbe di uno dei colpi più cari della storia della società.

Nuova pista

Lookman spera che non gli sia riservato il medesimo trattamento di Koopmeiners. Non vuole che la negoziazione del suo cartellino duri settimane, soprattutto dopo che la passata stagione è saltato il suo trasferimento al Paris Saint-Germain di Luis Enrique.

L’Inter però si sta guardando intorno. Non è propriamente decisa nell’affondare il colpo, soprattutto dopo l’apertura di una nuova opportunità, che gli permetterebbe di far firmare un nuovo esterno a cifre decisamente inferiori.

Valigie pronte

Si tratta di Edon Zhegrova, calciatore kosovaro che milita attualmente nel Lille. Il classe 1999 è un mancino dotato sia di un’ottima velocità e propensione a saltare l’uomo, proprio ciò che manca nell’attuale rosa titolare dei nerazzurri, sia di una buonissima finalizzazione sotto porta.

La sua avventura in Francia può essere dichiarata al capolinea. Lo ha confermato lo stesso Presidente del Club, Oliver Létang, che ha dichiarato che il calciatore ha espresso la volontà di andar via. Sulle sue tracce c’è il Napoli di Antonio Conte, ma con l’arrivo di Noa Lang la pista si è attualmente freddata. Sarebbe dunque l’occasione perfetta per l’Inter per affondare il colpo e garantirsi un esterno a tutta fascia di qualità per circa 20 milioni di euro, somma decisamente inferiore a quella che servirebbe per Lookman, soprattutto dopo le ultime voci che indirizzano Denzel Dumfries lontano da Appiano Gentile.