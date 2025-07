Donnarumma, io non ti aspetto mica | Marotta ha già tra le mani il nuovo portiere: anche i tifosi sono d’accordo

Calciomercato Inter, il sogno Donnarumma a parametro zero rischia di sfumare: Marotta vuole un portiere, ma subito

Non è affatto un mistero che l’Inter, in vista della prossima stagione, voglia accogliere di nuovo a Milano, Gianluigi Donnarumma. Questa volta, però, nella sponda nerazzurra. Ed il motivo è facilmente intuibile: il suo contratto andrà in scadenza.

Questo, infatti, potrebbe essere la sua ultima stagione tra le fila del Paris Saint Germain in cui (adesso si può tranquillamente dire) ha vinto tutto quello che c’era da vincere in questi anni. Specialmente nella stagione appena conclusasi, tranne che per il Mondiale per Club.

Incontri per un possibile rinnovo, con i vertici alti del club transalpino, non sono ancora in programma. Non è detto che ce ne siano. Marotta, esperto in materia di colpi a parametro zero, lo osserva con attenzione. Ma potrebbe anche non aspettare il prossimo anno.

Motivo? A quanto pare i nerazzurri sarebbero alla ricerca sì di un nuovo portiere, ma per questo campionato. A dire il vero un nome già c’è e potrebbe proprio fare al caso della “Beneamata”. Un profilo che piace parecchio e che ha catturato l’attenzione di diversi top club.

Calciomercato Inter, Donnarumma può sfumare: Marotta vuole un altro portiere

L’ipotesi di un arrivo, gratis, per la prossima stagione di Gianluigi Donnarumma non è assolutamente da scartare. Così come non lo è affatto un interesse, da parte dei nerazzurri, nei confronti di Marco Carnesecchi. Attualmente in forza all’Atalanta, il giovane estremo difensore si sta confermando come uno dei migliori nel suo ruolo in Italia. Tanto è vero che anche il ct della Nazionale, Gennaro Gattuso, potrebbe iniziare a prenderlo in seria considerazione.

Le prestazioni del nativo di Rimini non sono affatto passate inosservate agli occhi di Marotta e degli osservatori dell’Inter. Non è da escludere, a questo punto, che il club possa bussare alla porta di Zingonia per chiedere informazioni sul classe 2000. L’Atalanta, in questo momento, lo considera incedibile visto che ci vuole puntare ancora. Ma nel caso in cui dovesse arrivare una di quelle offerte che non si possono rifiutare allora le cose potrebbero cambiare eccome.

Calciomercato Inter, serve un portiere in fretta: Donnarumma si allontana

Un possibile arrivo, quindi, di Carnesecchi in quel di Milano è una ipotesi da tenere in seria considerazione. Per il 25enne si tratterebbe, senza ombra di dubbio, un passo in avanti non indifferente della sua carriera calcistica.

Il suo nome, comunque, continua ad essere nella lista dei preferiti. La cosa certa è che Yann Sommer continua ad interessare al Galatasaray e potrebbe partire anche in questa sessione estiva del calciomercato.