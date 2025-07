Continua il tormentone Calhanoglu in casa Inter ma, prima di parlare delle ultime novità, riavvolgiamo il nastro. Tutto è iniziato dopo l’eliminazione dal Mondiale per club con Lautaro che, al termine del match, si è espresso in maniera decisa sottolineando come la porta fosse aperta per chi non voleva restare. Il riferimento sembrava essere diretto proprio al centrocampista turco che, in quel periodo, era finito al centro delle voci di mercato con l’interesse del Galatasaray.

L’intervento della società sembrava aver calmato le acque; nella serata di ieri, il direttore sportivo Ausilio ha ribadito la centralità del giocatore nel sistema di gioco nerazzurro chiudendo, di fatto, alla possibilità di una cessione. Nonostante questo però le voce di un suo addio proseguono e, dopo il Galatasaray, è spuntato il Fenerbahce come riportato da Alfredo Pedullà. Il centrocampista piace a Mourinho e non è escluso un tentativo del club turco nei prossimi giorni. Il prezzo, per lasciarlo partire, è sempre di 3o milioni di euro.

Inter, da Calhanoglu l’aiuto per completare la rosa?

L’eventuale addio di Calhanoglu aiuterebbe l’Inter a chiudere i colpi di mercato Lookman e Leoni. L’esterno offensivo è l’obiettivo prioritario per l’attacco nerazzurro ma serve convincere l’Atalanta. La proposta di 40 milioni non è sufficiente con i bergamaschi che ne chiedono 10 in più. Servono proprio 40 milioni invece per portare via Leoni dal Parma. Due operazioni, molto costose, che potrebbero essere finanziate proprio con l’addio del centrocampista.