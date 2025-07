L’Inter si trova di fronte ad un calciomercato che può essere molto importante per il futuro del club; l’obiettivo dei nerazzurri, dopo la brutta sconfitta in finale di Champions, è ringiovanire la rosa ed iniziare un nuovo ciclo, possibilmente vincente. Fino ad ora sono arrivati Sucic, Luis Henrique, Bonny ed è stato riscattato Zalewski. I prossimi obiettivi dell’Inter sono un difensore centrale (piace Leoni ma il Parma vuole 40 milioni di euro) e un nuovo attaccante per andare a completare il reparto offensivo. Occhio all’idea Lookman.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe individuato in Lookman l’obiettivo per l’attacco. Il profilo è quello ideale per il sistema di gioco dei nerazzurri sia a livello tattico (Chivu può giocare sia con il 4-3-3 sia con il 3-4-2-1) sia a livello tecnico per la capacità dell’attaccante di saltare costantemente l’avversario andando a creare la superiorità numerica. Parliamo di un giocatore che, nelle ultime stagioni con l’Atalanta, è stato fondamentale a livello offensivo e, proprio per questo, garantirebbe al reparto offensivo dei nerazzurri un salto di qualità importante.

Inter, ecco la richiesta per Lookman

Portare via Lookman dall’Atalanta non sarà semplice; i bergamaschi, dopo l’addio di Retegui, vorrebbero evitare di perdere un altro big. In ogni caso, la richiesta del club bergamasco è di 50 milioni di euro. Una cifra molto importante con l’Inter che dovrà decidere se affondare il colpo. Nerazzurri che devono fare attenzione anche alla concorrenza; il giocatore piace anche all’Atletico Madrid.