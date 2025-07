Grazie di tutto, ma ora non mi servi più | Marotta non lo trattiene nemmeno con la forza: via subito

Marotta non ha minimamente intenzione di farlo rimanere ad Appiano Gentile: non c’è spazio per lui, è stato messo sul mercato

Terminato il Mondiale per Club con la vittoria del Chelsea di Enzo Maresca, si può definitivamente chiudere la stagione. Un’annata che ha visto tante società trionfare e tante che son tornate a mani vuote a casa nonostante gli sforzi fatti.

Chi risiede nella seconda categoria è l’Inter, che ha registrata il record negativo di 64 gare disputate senza vincere un trofeo. L’ultima è stata proprio agli ottavi di finale della competizione contro il Fluminense, che ha fatto scatenare il caos nello spogliatoio.

Il Capitano, Lautaro Martinez, non ha usato mezze misure. Ai microfoni ha spiegato che attualmente ci sono calciatori che non vogliono far più parte del club e necessitano di provare una nuova avventura, un chiaro segnale che quanto successo quest’anno non è stato ancora archiviato.

D’altronde non vanno biasimati, sarebbe difficile per chiunque farlo. Perdere il campionato all’ultima giornata, la Coppa Nazionale in semifinale, la Supercoppa Italiana in finale e la finale di Champions League con il passivo più ampio della storia del calcio, sono batoste così dure che mai verranno dimenticate.

Ripartire da zero

Bisogna cercare di mettersi tutto alle spalle e ripartire. È questa la filosofia che Cristian Chivu vuole impartire ai suoi giocatori durante il primo ritiro, con l’obiettivo di liberargli la mente, alleggerire la pressione e preparare la nuova stagione.

Oaktree, la proprietà statunitense che guida il club, è stata ben chiara: i nerazzurri devono tornare a primeggiare. Va però fatto sin da subito, motivo per cui il mister rumeno ha già deciso chi resterà e chi no ed in quale reparto intervenire per aumentare la qualità e la competitività della rosa.

Ai saluti

Nella lista dei partenti decisa dal nuovo allenatore del Biscione ed il suo Presidente, Giuseppe Marotta, c’è Sebastiano Esposito. Il classe 2002, nonostante l’ottima stagione disputata, non ha convinto l’Inter, che difatti ha acquistata Ange-Yoan Bonny dal Parma per circa 25 milioni di euro.

Il 23enne è dunque alla ricerca di una nuova destinazione dove poter giocare assiduamente e mostrare il suo potenziale. Tra le varie proposte arrivate, la più allettante è quella del Cagliari, che al momento ha offerto 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Si attendono nuovi risvolti in merito alla trattativa ma i sardi spingono per chiudere nelle prossime ore e far vestire di rossoblu la punta italiana.