L’obiettivo dell’Inter sul calciomercato è chiaro: ringiovanire la rosa per iniziare un nuovo ciclo e, sotto questo aspetto, si inseriscono gli arrivi di Sucic, Luis Henrique, Bonny e il riscatto di Zalewski. Ora i nerazzurri vogliono intervenire sulla difesa. Piace tanto Leoni, difensore del Parma pronto al salto di qualità dopo una stagione decisamente positiva. Non è una trattativa semplice dal momento che il club emiliano vuole 40 milioni di euro. Cifra importante con l’Inter che, proprio per questo, si sta guardando intorno alla ricerca di alternative.

Una potrebbe essere De Winter del Genoa; nelle ultime ore, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha messo gli occhi su David Hancko. Il difensore ha 27 anni e i nerazzurri lo conoscono molto bene avendolo affrontato, nel corso dell’ultima Champions League, negli ottavi di finale contro il Feyenoord. Di Hancko si è sempre parlato un gran bene ma il giocatore non ha mai avuto l’occasione per il definitivo salto di qualità.

Calciomercato Inter, piace Hancko: concorrenza e costo dell’operazione

Tra i possibili nomi per la difesa dell’Inter dunque troviamo anche Hancko. Sul giocatore anche l’interesse dell’Atletico Madrid e di alcune squadre della Premier. Dal punto di vista economico, per arrivare al difensore servono 30 milioni di euro, la stessa cifra che vuole il Genoa per De Winter e che i nerazzurri vogliono spendere sul calciomercato per rinforzare il reparto arretrato.