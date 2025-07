L’Inter è andata ufficialmente in vacanza dopo una stagione lunghissima chiusa con l’ottavo di finale del Mondiale per Club. Serve riposo per i giocatori nerazzurri che devono ricaricare le batteria in vista del prossimo campionato. Sul fronte calciomercato, la società sta lavorando con l’obiettivo di regalare i rinforzi giusti a Chivu. Dopo gli arrivi di Luis Henrique, Sucic e Bonny e il riscatto di Zalewski, il club vuole rinforzare il reparto difensivo dove serve un nuovo centrale. Uno degli obiettivi principali è Leoni del Parma.

Il difensore è reduce da una stagione decisamente positiva e le sue prestazioni non sono passate inosservate. L’Inter sembra essere la squadra maggiormente interessata considerando anche i buoni rapporti con il Parma dopo la trattativa Bonny. Stando alle ultime indiscrezioni, il club nerazzurro è pronto a mettere sul piatto 30 milioni di euro. Una cifra importante anche se la società emiliana non vuole scendere sotto i 40 milioni. Al momento dunque la forbice è piuttosto ampia ma, come sappiamo, nel mercato può succedere di tutto.

Inter, difficoltà per Leoni: pronta l’alternativa

Complicato dunque arrivare a Leoni del Parma e, proprio per questo, l’Inter sta valutando delle alternative. La principale sembra essere De Winter del Genoa. Per convincere il club a liberare il centrale, servono tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cifra comunque importante ma i nerazzurri hanno bisogno di un nuovo difensore.