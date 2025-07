Basta lottare per la salvezza, ora punterai allo scudetto | Marotta anticipa tutti: difesa sistemata per i prossimi 10 anni

Calciomercato Inter, Marotta lo ha convinto a sposare il progetto nerazzurro: basta lottare per la salvezza, si punta allo scudetto

La stagione dell’Inter è terminata da qualche settimana, ma a breve i ragazzi di mister Chivu si ritroveranno nuovamente insieme per iniziare al meglio il nuovo campionato che li vedrà sì favoriti, ma comunque dietro al Napoli di Antonio Conte.

Chiuso anche il capitolo “Mondiale per Club” (eliminazione agli ottavi di finale), ora la società si sta concentrando solo ed esclusivamente per quanto riguarda il calciomercato. Dallo stesso sono arrivati tre nuovi calciatori: Luis Henrique, Sucic e Bonny.

Ed ovviamente non hanno alcuna intenzione di fermarsi qui visto che gli obiettivi prefissati sono tanti da raggiungere. Anche per quanto riguarda l’argomento cessione, ma su quello ci soffermeremo un’altra volta.

L’obiettivo primario della “Beneamata” è quello di rinforzare la difesa che, mai come negli ultimi anni, ha avuto non poche difficoltà (soprattutto con Barcellona e PSG in Champions League). Marotta ha pescato il talento che potrà essere d’aiuto per i prossimi anni.

Calciomercato Inter, Marotta rinforza la difesa: affare fatto

Il nome che piace moltissimo in via della Liberazione porta a quello di Giovanni Leoni. Anche se, a dire il vero, le richieste eccessive del Parma (almeno 40 milioni di euro) hanno frenato non poco l’Inter che, giustamente, sta valutando anche delle alternative importanti. Tra i nomi che spiccano c’è quello di Koni De Winter. Ex Juventus, classe 2002, sta dimostrando di essere all’altezza della situazione tra le fila del Genoa. Un punto di riferimento per i rossoblù guidati da mister Vieira.

A dire il vero la “Beneamata” lo sta seguendo da almeno un anno. Il suo cartellino viene valutato 25 milioni di euro. E’ reduce da una importante stagione dove, in 26 apparizioni, ha messo a segno ben 3 reti. A 23 anni è pronto per effettuare il tanto ed atteso salto di qualità in un club importante come quello nerazzurro. Da precisare che, nel caso di una sua possibile cessione, la Juventus ha voluto inserire una clausola del 20% in merito ad una futura rivendita. Soldi che, appunto, arriverebbero dall’Inter.

Calciomercato Inter, occhi sul giovane difensore: si può inserire una contropartita

Il contratto del nazionale belga andrà in scadenza il 30 giugno 2028. Il 23enne può giocare non solo come centrale ma anche da terzino destro in una difesa a 4. Non solo: anche da braccetto destro e da centrale. Una buona notizia per Chivu che, molto probabilmente, proseguirà con la difesa a 3. Un profilo che piace moltissimo alla dirigenza che, ovviamente, vorrebbe abbassare le pretese economiche da parte del “Grifone”.

Magari inserendo una contropartita tecnica che possa fare al caso di Vieira. Il nome più gettonato porta a quello di Valenti Carboni che, in rossoblù, avrebbe molte più possibilità di mettersi in mostra e di sperare in una maglia da titolare. Un nome, quello dell’argentino, che piace da tempo alla dirigenza ligure.