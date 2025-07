Non solo Calhanoglu, Marotta sta organizzando il tradimento del secolo | Dal Milan all’Inter: rinforzo di lusso per Chivu

L’Inter sta pensando di mettere sotto contratto una bandiera del Milan, un nuovo caso Calhanoglu si prospetta all’orizzonte

L’Inter e il Milan non si sono solo dati battaglia sul campo ma anche sul mercato. Nel corso degli anni sono molti i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie dei due club del capoluogo lombardo, con esiti tra i più disparati. L’ultimo caso emblematico ha riguardato Hakan Calhanoglu, messo all’angolo dai rossoneri e diventato uno dei top player dei cugini.

Grande merito va a mister Inzaghi che lo ha spostato dalla trequarti alla mediana, trasformandolo in uno dei registi migliori d’Europa, con una visione del gioco fuori dal comune e con la qualità nei lanci che è divenuta un valore aggiunto nella costruzione della fase offensiva.

Un altro affare simile potrebbe presentarsi nel corso di questa sessione estiva. Il Milan sta procedendo con alcune cessioni che saranno funzionali all’inserimento in rosa di profili che possano essere valorizzati da Max Allegri.

L’Inter prosegue il progetto di ringiovanimento dell’organico, con gli innesti fino a qua messi a segno dalla dirigenza che vanno nella direzione di un ricambio generazionale che non riduca il tasso tecnico di una rosa completa in ogni reparto.

Marotta pensa all’ex Milan per rinforzare gli esterni

Uno dei posti ancora vacanti, a livello numerico, è quello del terzino destro e una suggestione di mercato vede il possibile approdo ad Appiano Gentile di una ex bandiera rossonera come Davide Calabria.

L’azzurro ha lasciato Milanello lo scorso gennaio dopo un decennio da protagonista e una lunga trafila sin dalle giovanili che gli ha permesso anche di indossare la fascia da capitano. Il classe 1996 è adesso svincolato, dopo avere disputato il girone di ritorno tra le fila del Bologna e avere battuto il Milan in finale di Coppa Italia.

Le bandiere sono un lontano ricordo, lascia il Milan per sposare il progetto dei rivali

Il possibile trasferimento di Davide Calabria all’Inter sarebbe percepito dalla tifoseria milanista come un tradimento, anche se il trattamento che la dirigenza ha riservato nei confronti di un giocatore che ha sempre dimostrato un enorme attaccamento alla maglia legittima la sua potenziale scelta.

In un’epoca in cui le bandiere non esistono più, la curva deve accettare che i calciatori sono dei professionisti e sono liberi di indossare qualsiasi casacca, rinnegando pure il proprio passato pur di proseguire la propria carriera in un top club.