Ciao, ti va di essere l’erede di Calhanoglu? Marotta non bada a spese: lo ingaggia per vincere lo scudetto

Calciomercato Inter, il presidente Marotta individua l’erede di Hakan Calhanoglu: affare fatto con il nuovo regista

Una stagione assolutamente da dimenticare per l’Inter. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che tutti gli obiettivi prefissati sono andati letteralmente in fumo. Uno per uno. Prima con mister Inzaghi e poi con Cristian Chivu.

L’obiettivo della società nerazzurra, ovviamente, è quello di ripartire. Magari da zero e nel miglior modo possibile. In primis risolvere alcuni problemi che sono nati subito dopo l’eliminazione, agli ottavi di finale, al Mondiale per Club.

Ovvero la diatriba social, a distanza, tra Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez. Non è affatto un mistero che il regista turco sia sempre più lontano dal club nerazzurro e dalla Serie A. Il suo futuro dovrebbe essere In Turchia, nella sua squadra del cuore: il Galatasaray.

Ed è per questo motivo che il presidente Beppe Marotta, che in un certo senso ha dato il “via libera” definitivo ad una sua partenza, non ha perso altro tempo ed ha subito individuato il possibile sostituto dell’ex centrocampista del Milan.

Calciomercato Inter, fatta per l’erede di Calhanoglu: Marotta lo ha convinto

Con un Calhanoglu sempre più vicino a fare le valigie ed a svuotare l’armadietto della Pinetina, l’Inter non vuole perdere altro tempo e si concentra per trovare un possibile sostituto. Magari un calciatore che conosca, alla perfezione, il campionato italiano e che non abbia bisogno di integrarsi ed ambientarsi più di tanto. Da giorni, infatti, circola il nome di Ederson dell’Atalanta. Il centrocampista brasiliano, punto fermo della Selecao di Carlo Ancelotti, è il principale candidato a prendere il posto del nazionale turco.

Anche se, allo stesso tempo, bisogna risolvere un po’ di problemi. Ovviamente di natura economica. Segno del fatto che la richiesta della “Dea”, per il calciatore, non è particolarmente bassa. Anzi, decisamente tutt’altra. I Percassi, per il cartellino del calciatore, sono stati molto chiari: vogliono una cifra che si aggiri attorno ai 55 ed i 60 milioni di euro. Senza alcun tipo di possibilità di effettuare sconti né altro. Una cifra che, ovviamente, spaventa non poco Marotta.

Calciomercato Inter, la pista brasiliana costa cara: si valutano alternative

Ederson è il nome che piace particolarmente alla dirigenza della “Beneamata” ma, come riportato in precedenza, la richiesta della “Dea” è giudicata eccessiva. L’obiettivo dell’Inter è quello di trovare una valida alternativa.

Il nome che piace porta a quello di Richard Rios, protagonista con il Palmeiras nell’ultimo Mondiale per Club dove ha ben impressionato gli addetti ai lavori con due assist.