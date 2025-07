L’Inter continua a muoversi sul calciomercato e, dopo l’acquisto di Bonny, vuole regalare a Chivu un altro innesto offensivo. Il profilo ricercato è quello di un giocatore abile nell’uno contro uno, in grado di saltare l’uomo e che possa mettere in difficoltà la difesa avversaria. Il club nerazzurro ha messo gli occhi su Asensio, reduce dal prestito all’Aston Villa e in uscita dal PSG. Il giocatore, per il sistema di gioco dell’Inter, sarebbe perfetto andando ad agire o da seconda punta o come trequartista alle spalle di Lautaro.

E’ chiaro che un giocatore come Asensio aumenterebbe e non di poco il tasso tecnico dei nerazzurri; a questo bisogna aggiungere l’esperienza internazionale grazie alla quale andrebbe ad aiutare l’Inter nel percorso Champions. Il problema riguarda l’ingaggio; Asensio infatti guadagna 8 milioni netti a stagione ma, secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe disposto a ridursi l’ingaggio. Situazione da monitorare e che potrebbe avere sviluppi da un momento all’altro.

Inter, non solo Asensio: l’altro obiettivo sulla trequarti

L’Inter non ha solo Asensio come obiettivo per rinforzare la trequarti. Il club nerazzurro sembra aver messo gli occhi anche su Nkunku, attaccante del Chelsea con cui è arrivato in finale del Mondiale per Club. Operazione non semplice ma il poco minutaggio che sta avendo in maglia Blues può fare la differenza.