L’Inter sta lavorando per regalare a Chivu una rosa che possa lottare, fino alla fine, per lo scudetto. Sono già arrivati Luis Henrique, Bonny e Sucic ed è stato riscattato Zalewski. Servono altri innesti però perché la sensazione è che la finale di Champions abbia messo la parola fine ad un ciclo durato 4 anni. In attesa di capire i prossimi movimenti in entrata, la società nerazzurra deve fare i conti con la situazione Dumfries. L’olandese è stato uno dei migliori giocatori dell’ultima stagione e il suo contributo, anche a livello realizzativo, è stato fondamentale.

Il rischio di perderlo però è concreto per via di una clausola rescissoria presente nel suo contratto di 25 milioni di euro; una cifra decisamente bassa considerando il valore del giocatore e la possibilità, economica, dei top club europei tra cui il Barcellona che sembra essere interessato all’olandese. La novità, intorno a questa clausola, riguarda la scadenza. Come riportato da Sky, un club estero potrà pagare la clausola entro fine luglio. Una notizia che mette in ansia i tifosi rossoneri.

Inter, Barcellona interessato a Dumfries

Come detto, il Barcellona è interessato a Dumfries e nei prossimi giorni deciderà se pagare o meno la clausola da 25 milioni di euro. I blaugrana sono rimasti evidentemente colpiti dalle prestazioni fornite dall’olandese nella doppia semifinale di Champions League. Una situazione da monitorare nel corso delle prossime settimane.