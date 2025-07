“E’ IL PUNTO DEBOLE DELLA SQUADRA”, soffiata a sorpresa in casa Inter | Altro che ritiro: fa subito le valigie

Il suo calo di rendimento ha fatto emergere diversi punti interrogativi, il top player potrebbe essere ceduto in questa sessione estiva

L’Inter cerca di ricaricare le batterie per presentarsi ai nastri di partenza del campionato come una delle squadre favorite per la vittoria. Dopo avere perso all’ultima giornata il testa a testa con il Napoli, i nerazzurri si apprestano a un’altra stagione intensa, cercando di imparare dagli errori commessi.

La scelta di puntare su un tecnico con poca esperienza come Chivu e di imbastire una campagna acquisti che veda l’approdo di giocatori di enorme potenzialità ma ancora tutto da dimostrare, testimoniano la strategia di dare vita a un nuovo ciclo.

Quattro anni con Inzaghi in panchina hanno portato a sette trofei, due finali di Champions League e la sensazione che la squadra abbia performato al massimo, grazie alla gestione di un tecnico che ha saputo valorizzare i giocatori a disposizione e ha saputo dare spazio a tutti.

Delle necessità finanziarie hanno condizionato il suo modo di progettare l’annata appena conclusa, con la volontà di non fare gerarchie tra le competizioni che è stata condivisa con i vertici, desiderosi di ricavare più introiti possibile, anteponendo questo obiettivo alla conquista di un trofeo.

Era tra i più amati dalla curva Nord, adesso è considerato un punto debole

E in questa fase di rinnovamento dell’organico, il Mondiale per Club è stato un test utile al nuovo mister per capire su quali profili puntare, con la colonna vertebrale della rosa che sarà conservata ma unita a una serie di giocatori nuovi che possano trasferire una maggiore fame di vittorie.

C’è un senatore dei nerazzurri che ha avuto una preoccupante flessione nelle sue prestazioni nei mesi primaverili e questo è Federico Dimarco. L’esterno è stato a tratti devastante ma il suo apporto in fase offensiva è diminuita a causa della mancanza di un centravanti d’area di rigore che possa sfruttare i suoi cross.

Da elemento prezioso in fase offensiva a esterno di contenimento

In un tweet su X, un tifoso consiglia alla dirigenza di mettere sotto contratto una punta che sia in grado di valorizzare gli assist di Dimarco, altrimenti potrebbe esserne valutata la cessione.

Un attaccante come Pio Esposito potrebbe essere il profilo giusto per capitalizzare la corsa e la precisione nei passaggi del terzino che ha visto ridursi il proprio contributo in termini realizzativi.