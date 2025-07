E’ arrivata questa offerta dall’Arabia, accetti? Marotta prepara i documenti: ciao ciao Inter

L’Inter sta per cedere un pezzo pregiato della sua rosa, l’offerta proveniente dall’Arabia è troppo allettante, Marotta lo saluta

Con l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club si è conclusa nel peggiore dei modi la stagione dell’Inter, con un cammino importante e un rendimento costante che non hanno portato, però, alla conquista di alcun trofeo, dettaglio che ha reso amaro il bilancio dell’operato di Inzaghi.

Nel calcio, si sa, sono i risultati che contano, e se la proprietà ringrazia per il percorso europeo che ha fruttato un introito fondamentale per agevolare il risanamento dei debiti, ai tifosi resta il rammarico di essere arrivati a un passo dal trionfo per poi vederlo vanificato.

Lo spogliatoio ha risentito delle pressioni e del dispiacere per non avere raggiunto il traguardo, con attriti inaspettati che hanno condito i saluti prima delle meritate vacanze, con alcuni giocatori che potrebbero non fare ritorno ad Appiano Gentile in vista del ritiro.

Con la scelta di Cristian Chivu in panchina e l’ingaggio di profili di prospettiva, la dirigenza si è mossa nella direzione di un rinnovamento che avrà ripercussioni sugli obiettivi immediati, con la squadra, pur competitiva, che potrebbe avere bisogno di tempo per confermarsi ai vertici.

L’Inter si rinnova, uno dei senatori prepara le valigie

Una preoccupazione che regna sovrana nell’ambiente, con la costruzione di un nuovo ciclo vincente che presuppone delle basi solide da cui ripartire, un ritrovato entusiasmo e un gruppo coeso.

Ha fatto parlare il diverbio che ha visto protagonisti capitan Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu, con quest’ultimo che è stato invitato dal bomber argentino a fare le valigie, in quanto sceso in campo privo di motivazioni e attaccamento alla maglia.

L’Arabia attende il top player dell’Inter, Marotta è alle strette, il giocatore vuole partire

E proprio Calhanoglu sembra essere destinato a lasciare l’Inter e l’Italia. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interessamento da parte del Galatasaray, con i media locali che parlano di un’offerta di 15 milioni che sta per giungere alla società nerazzurra per il costo del cartellino del regista turco.

All’orizzonte si prospettano, però, le sirene arabe, con l’Al Hilal che potrebbe sbaragliare la concorrenza, proponendo un ingaggio faraonico che si troverebbe, inoltre, a essere ancora allenato da Simone Inzaghi.