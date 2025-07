Caro Yann, non abbiamo più bisogno di te | Sommer messo alla porta: accordo col nuovo numero 1

Per Sommer potrebbe essere terminata l'avventura in nerazzurro - Interdipendenza.net (Foto LaPresse)

Calciomercato Inter, quella che è appena terminata potrebbe essere stata l’ultima stagione per Yann Sommer: accordo col nuovo portiere

La stagione dell’Inter è terminata da qualche giorno. Una stagione tutt’altro che indimenticabile. Anzi, da dimenticare quanto prima visto che tutti gli obiettivi prefissati sono andati in fumo. Sia con mister Chivu che (soprattutto) con quello passato, Simone Inzaghi.

La sconfitta rimediata contro i brasiliani del Fluminense, vera sorpresa di questo Mondiale per Club, oltre a non essere passata inosservata ha fatto parecchio rumore e dato un certo “fastidio” ai tifosi nerazzurri. Gli stessi che hanno cercato di trovare colpevoli in questa disfatta.

Sui social network, infatti, è partita la “caccia” ai colpevoli. Ovvero calciatori che, non solo nel match contro i sudamericani, sembrano non averne più e di non meritare la maglia dell’Inter. Tra i calciatori “detestati” (calcisticamente) spicca anche il nome di Yann Sommer.

Per l’estremo difensore svizzero, con contratto in scadenza il prossimo anno, potrebbe essere davvero finita la sua permanenza in nerazzurro e, soprattutto, in Serie A. Nessun problema per l’Inter che avrebbe individuato il suo possibile successore.

Calciomercato Inter, Sommer non rientra più nei piani: ecco il nuovo portiere

Se non si tratta di un clamoroso colpo di scena e, di conseguenza, di una notizia “sconvolgente” (in positivo) in ottica calciomercato allora davvero poco ci manca. Dall’estero, infatti, fanno sapere che il Barcellona, in vista della prossima stagione, non ha più intenzione di puntare sul suo portiere che in questi anni è stato il titolare indiscusso. Già, stiamo parlando di Marc-André ter Stegen che sembra essere fuori da ogni tipo di progetto tecnico del suo allenatore e connazionale Flick.

Una buona notizia e, soprattutto, una occasione da prendere al volo per l’Inter che potrebbe seriamente pensare di convincere l’estremo difensore e affidargli le chiavi della porta nerazzurra. Sul portiere tedesco, a lanciare questa clamorosa indiscrezione, ci ha pensato direttamente il quotidiano spagnolo “Sport“. I blaugrana, a quanto pare, avrebbero deciso di considerare ter Stegen non come secondo, ma addirittura terzo portiere. Un “insulto” per il calciatore che potrebbe, a questo punto, seriamente pensare di fare le valigie e andare via.

Calciomercato Inter, nuovo portiere per la prossima stagione: le ultime

Interessi concreti per il portiere tedesco ce ne sono stati eccome. Anche se, allo stesso tempo, il calciatore non ha ancora rivelato quale sia la sua volontà.

La cosa certa è che l’Inter, dopo aver avuto questa “soffiata” dalla Spagna, non ha perso tempo e segue la situazione con maggiore interesse. Con un Sommer tutt’altro che incedibile e pronto a svuotare l’armadietto della Pinetina.