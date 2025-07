Una situazione di mercato spinosa quella che vede coinvolto Calahnoglu. L’Inter ha cercato di calmare le acque dopo il botta e riposta tra Lautaro e il centrocampista nerazzurro al termine del match di ottavi di finale del Mondiale per Club. Dichiarazioni che, inevitabilmente, hanno scosso il mondo Inter e rischiano di avere ripercussioni in ottica calciomercato. Non è un mistero l’interesse del Galatasaray per Calahnoglu con il giocatore che, a quanto sembra, non disdegnerebbe la destinazione.

Bisogna trovare una soluzione definitiva e l’Inter vuole farlo, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, prima del ritiro. I nerazzurri dovrebbero ritrovarsi, per preparare la nuova stagione, intorno al 22 luglio. Per quella data l’idea della società è definire la situazione Calhanoglu. L’interesse del Galatasaray è concreto ma, per portarlo via dal club nerazzurro, servono 30 milioni di euro. Al momento il club turco non ha fatto proposte ma le cose possono cambiare rapidamente.

Inter, individuato il sostituto di Calhanoglu

Resta molto probabile l’addio del centrocampista nei prossimi giorni di mercato. L’Inter ha già individuato il sostituto e si tratta di Ederson dell’Atalanta. Trattativa per nulla semplice considerando la richiesta, 60 milioni di euro, da parte del club bergamasco. Il brasiliano però sembra voler restare nel massimo campionato italiano per convincere Ancelotti a portarlo al prossimo Mondiale.