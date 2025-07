NE’ ROMA NE’ NAPOLI, Frattesi scioglie ogni dubbio | Il centrocampista rimane in Italia: firma coi rivali di sempre

Il futuro di Frattesi sarà lontano da Milano ma sempre in Italia, è vicina la firma con gli storici rivali dell’Inter

Dopo gli attriti che si sono verificati nello spogliatoio dopo la sconfitta che è valsa l’eliminazione agli ottavi di finale del Mondiale per Club, il mercato estivo dell’Inter si prospetta più movimentato del previsto, con più di un giocatore di rilievo della rosa che potrebbe lasciare Appiano Gentile.

La dirigenza ha preventivato delle modifiche, con l’inserimento di profili di prospettiva, di forze fresche che garantiscano nuove motivazioni in un gruppo che è uscito con le ossa rotte da una stagione intensa ma che non ha portato ad alzare alcun trofeo.

Uno sforzo fisico e mentale che è stato vanificato da un calo di rendimento nel finale, con un dispendio di energie eccessivo e con l’apporto di alcune seconde linee che è stato inferiore alle aspettative.

Non rientra in questa casistica Davide Frattesi, spesso decisivo da subentrante e che già a gennaio è stato vicino ad andarsene, in quanto chiedeva un maggiore minutaggio in un reparto, il centrocampo, che era ricco di personalità e di talento.

Frattesi continua a chiedere a gran voce un posto da titolare

L’azzurro si è dimostrato molto abile a inserirsi negli spazi, con un contributo realizzativo importante in proporzione alle partite disputate e in una stagione, la prossima, che porterà ai Mondiali pretende di avere un posto da titolare che Chivu non è in grado di garantire.

Per questo motivo si parla di una sua cessione che potrebbe portare ulteriori introiti nelle casse del club che avrà, poi, l’arduo compito di sostituirlo con un giocatore con caratteristiche simili e con la stessa incisività in fase offensiva.

Dove può andare a giocare Frattesi la prossima stagione

Davide Frattesi piace a molte squadre di serie A ma è la Juventus a essere la favorita per assicurarsi le sue prestazioni, nonostante il pressing della Roma che si era mossa per prima per riportare nella Capitale il gioiello del proprio settore giovanile.

Da non escludere, infine, un possibile trasferimento all’estero, con l’Atletico Madrid che è rimasto colpito dal giocatore e che potrebbe seguire Ruggeri, un altro azzurro che ha scelto la Liga per proseguire la propria carriera.