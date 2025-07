L’Inter, dopo la fine dell’esperienza al Mondiale per Club, sta lavorando in vista della prossima stagione. Diverse le situazioni a cui la società deve far fronte a partire da quanto successo nel post partita contro il Fluminense. Per quanto riguarda il mercato, si lavora sia sulle entrate (Bonny non sarà l’ultimo innesto) sia sulle uscite con l’Inter che spera di ricavare, dalle cessioni, quella liquidità da poter reinvestire sul calciomercato in modo da rinforzare la rosa a disposizione di Chivu.

Sono diversi i giocatori che possono lasciare il club nerazzurro. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il primo nome è quello di Bisseck. Il difensore è reduce da una stagione di alti e bassi e una sua cessione non è completamente da escludere. L’Inter, per lasciarlo partire, chiede tra i 35 e i 40 milioni di euro. Una cifra veramente importante ma che potrebbe arrivare dalle squadre di Premier. Occhio anche a Buchanan. Tre le squadre interessate (Villarreal, Brentford ed Eintracht) con l’Inter che spera di ottenere una cifra intorno ai 15 milioni.

Inter, non solo Bisseck: ecco chi può lasciare i nerazzurri

Può lasciare i nerazzurri anche Taremi che ha disputato una stagione decisamente al di sotto delle aspettative; verso l’addio Asllani a patto che per il centrocampista arrivino 15 milioni di euro. Diverso il discorso Frattesi con il centrocampista che, con Chivu, può risalire le gerarchie. Invariata la situazione Calhanoglu.