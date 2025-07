“SONO EX GIOCATORI”, ULTIM’ORA INTER | Non solo Calha e Thuram in partenza: spogliatoio nerazzurro distrutto

È esplosa una bomba nello spogliatoio nerazzurro: le valigie sono già pronte, tutti via durante il calciomercato

Più passa il tempo, più la stagione dell’Inter sfocia in un enorme disastro. Non sono bastate le mazzate subite nel mese di Maggio che li hanno visti terminare l’annata a mani vuote, ci ha pensato il Mondiale per Club a distruggere totalmente l’ambiente.

Eppure si credeva che con l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina, iniziasse una nuova era. Evidentemente erano solo parole di circostanza quelle pronunciate dal mister in conferenza, perché nulla è stato lasciato alle spalle.

Il nervosismo e la frustrazione degli ultimi due mesi sono ben presenti nello spogliatoio. Quello che prima veniva rivendicato come uno dei più uniti d’Italia adesso è totalmente diviso: è una enorme polveriera ed è totalmente spaccato in due.

A confermare il tutto è stato quanto detto da Lautaro Martinez nell’intervista post partita. Dopo esser usciti dalla Coppa del Mondo per Club FIFA ha dichiarato che ci sono figure che non vogliono più indossare la maglia dell’Inter, frasi confermate dallo stesso Presidente del Biscione, Giuseppe Marotta.

Spogliatoio spaccato

Il citato è Hakan Calhanoglu, la cui risposta non è tardata ad arrivare sui social network, compresa quella della moglie. Un addio praticamente annunciato, con tutte le voci che lo indirizzano al Galatasaray e non solo, perchè c’è anche Marcus Thuram con le valigie già pronte.

È stato proprio l’attaccante francese a mettere like alle risposte del centrocampista, un chiaro segno che quel gruppo squadra non esiste più, soprattutto dopo la partenza di Simone Inzaghi. Sembra dunque che il meccanismo si sia rotto e che non ci sia più un punto di ritorno: è finito un ciclo.

Tutti via

La situazione attuale del club con sede in Viale della Liberazione sta creando scompiglio anche tra i tifosi stessi. L’aria che si respira è estremamente tesa e riecheggia delusione, e da come prospetta, si prevede che la prossima stagione sia ancora più complicata.

I fan dei nerazzurri stanno discutendo del momento che sta attraversando la loro squadra del cuore sui social network, in particolare su X. Chiedono che venga avviata una vera e propria rivoluzione che coinvolga la rosa in ogni reparto, con l’obiettivo di abbassare l’età media e renderla più competitiva. Insomma, vogliono una nuova Inter ed un nuovo progetto, perché per loro è l’unico modo per ripartire ed archiviare quanto sta succedendo. Si attendono nuovi risvolti per il futuro prossimo ma ad oggi le condizioni sono davvero critiche.